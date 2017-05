Goleada dal sapore amaro: a Marassi il Napoli vince 4-2, ma non basta per il secondo posto

Il Napoli chiude la sua stagione danzando, incantando, divertendo. Ma non basta, è comunque terzo posto. A Marassi, contro la Sampdoria, finisce con un netto 2-4, con il solco scavato già nella prima frazione con le magie di Mertens e di Insigne. Il tre a zero di Hamsik è l’emblema della qualità della squadra di Sarri in questo finale di campionato: un’azione stupenda, manovrata, quasi tutta di prima al limite dell’area del Doria. Il 4-1 di Callejon una perla che impreziosice la serata. Tutto troppo bello, come questo Napoli, forse davvero troppo. L’esito di questa stagione, con un terzo posto finale, è inversamente proporzionale alla qualità espressa in campo dagli uomini di Sarri. Ed è però un punto da cui ripartire per il futuro: con questi giocatori, con questa qualità, si può andare lontano. Servirà anche la stessa continuità di fine campionato per sperare di tramutare il bello in risultati concreti. Intanto, però, il Napoli saluta questo campionato con una stupenda prestazione e con il terzo posto, meritato alla prova dei fatti e che forse sta anche un po’ stretto. 28 gol di Mertens, 18 di Insigne, 14 di Callejon: un tridente che ha trascinato i partenopei in Champions League, con il sapore amaro finale. La stagione riprenderà dai preliminari, da non sbagliare questa volta.

Dries Mertens Sampdoria Napoli 2017LaPresse

La cronaca della partita

Il Napoli parte attaccando ma la Sampdoria è presente, si difende bene e riparte anche: i primi squilli sono di Mertens e Barreto, che scivola sul più bello a centro area. Al 12’ Insigne impegna Puggioni con un piattone al volo sul primo palo, che il portiere della Samp è bravo a sventare. Al 22’ Bruno Fernandes viene servito da Schick ma calcia alto, poi sul palco si apre il monologo del Napoli. Al 32’ i tre tenori scambiano tra di loro ma Callejon sul cross di Mertens è troppo avanti e non trova il pallone. Al 36’ Mertens si inventa il vantaggio: Regini respinge centralmente in maniera goffa, il belga dal limite vede Puggioni fuori dai pali e lo beffa con un destro di prima intenzione. La Samp accusa il colpo e subisce il gol del raddoppio da Insigne, che si inventa una magia con il destro a giro, superando Puggioni. In apertura di ripresa, di nuovo Napoli: azione stupenda dei partenopei, serie infinita di passaggi consecutivi, cross dal fondo di Mertens, sponda in mezzo di Callejon e colpo di testa vincente da due passi di Hamsik per lo 0-3. La Sampdoria ci mette un minuto ad accorciare le distanze con una deviazione da pochi passi di Quagliarella, che sfrutta una distrazione della retroguardia azzurra. Al 65’ Callejon si iscrive al registro delle magie: cross di Insigne, destro al volo ad incrociare dello spagnolo e 1-4. Al 90', nel recupero., Alvarez accorcia le distanze sorprendendo Reina sul primo palo.

La statistica chiave

12 – Prosegue l’imbattibilità del Napoli contro la Sampdoria: nove vittorie e tre pareggi negli ultimi dodici faccia a faccia.

Il tweet

Il migliore in campo

Lorenzo INSIGNE – 18 gol – e che gol l’ultimo - e 7 assist in campionato, un salto di qualità strepitoso ed una continuità da grandissimo giocatore. Anche oggi, a Marassi, ha incantato a più riprese.

Lorenzo Insigne Sampdoria Napoli 2017LaPresse

Il peggiore in campo

Vasco REGINI – In perenne difficoltà, e vorrei ben vedere contro queste bocche da fuoco, si opera in una respinta goffa che apre al vantaggio di Mertens. In quel momento, la Samp esce dal campo.

Il tabellino

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni, Bereszynski, Skrianiar, Silvestre, Regini, Linetty, Torreira (dal 66’ Palombo), Barreto (dal 77' Alvarez), Fernandes (dal 53’ Praet), Quagliarella, Schick. All. Giampaolo

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Ghoulam; Zielisnki (dal 67’ Rog), Jorginho (dal 71’ Diawara), Hamsik (dall'84' Giaccherini); Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Arbitro: Luca Banti di Livorno

Marcatori: al 36’ Mertens, al 42’ Insigne, al 49’ Hamsik, al 50’ Quagliarella, al 65' Callejon, al 90' Alvarez.

Ammoniti: Skriniar