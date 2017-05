Sampdoria-Napoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Schick, Quagliarella. All. Giampaolo

Squalificati: Sala, Muriel

Indisponibili: Viviano

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Squalificati:

Indisponibili: Maksimovic, Allan

STATISTICHE OPTA

Il Napoli è imbattuto contro la Sampdoria da 11 incontri di campionato (8V, 3N), con 27 gol segnati nel parziale (2.5 in media a match).

I blucerchiati hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite casalinghe contro i partenopei in Serie A, dopo che avevano vinto tre dei precedenti quattro incontri allo stadio Ferraris (1N).

La Sampdoria non vince da sette giornate in campionato (4N, 3P), non arriva a otto incontri senza successi in A da febbraio 2016 (2N, 6P).

Il Napoli ha già registrato il proprio record di punti (83) e di gol (90) in un singolo campionato di Serie A.

Il Napoli ha vinto 10 delle ultime 12 partite fuori casa in campionato (pareggio nelle altre due), mantenendo la porta inviolata nelle ultime due - la squadra partenopea non arriva a tre gare esterne senza subire gol in A da novembre 2015.

In più, gli azzurri hanno segnato in tutte le ultime 14 trasferte di campionato (41 gol nel parziale), la miglior striscia partenopea dal 1976 in Serie A.

Il Napoli è la squadra che ha ottenuto più punti nel girone di ritorno, 45 in 18 gare e quella di Maurizio Sarri è la formazione che è rimasta per più tempo in vantaggio in questa Serie A (1593 minuti).

La Sampdoria è la squadra con meno marcatori diversi nella Serie A 2016/17 (otto), il Napoli l’unica a vantare quattro calciatori in doppia cifra di gol.

Solo la Roma (22) ha schierato in questo campionato meno giocatori di Sampdoria (24) e Napoli (26).

Dries Mertens ha segnato 14 gol in trasferta in questo campionato, almeno tre più di ogni altro giocatore.

Quattro i gol di Bruno Fernandes in Serie A contro il Napoli (in sei sfide), almeno due più che contro ogni altra squadra nel massimo campionato italiano.