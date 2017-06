Sampdoria, Osti: "Driussi ci piace, Schick? Non sappiamo ancora nulla"

Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato del calciomercato dei blucerchiati ai microfoni di SkySport, soffermandosi su Patrick Schick, oggetto del desiderio di numerose big, Juventus fra tutte, e sul talento del River Plate Sebastian Driussi, di cui vi avevamo già parlato. Queste le parole del ds: “Schick alla Juve? Non sappiamo ancora nulla, questa domanda va fatta ad altre persone. Noi stiamo lavorando per tenerlo un altro anno con noi e fare in modo che cresca in modo importante. Driussi? E’ un grande attaccante, ci siamo interessati a lui ma è presto per parlare di mercato in entrata“.