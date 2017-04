Sampdoria ribaltata: Falcinelli e Simy fanno sperare ancora uno stoico Crotone

Il Crotone batte la Sampdoria ma non accorcia sull'Empoli, corsaro a San Siro col Milan e resta a 5 punti dalla zona salvezza. A Marassi gran primo tempo del Doria, che va in vantaggio con una prodezza di Schick. Poi nella ripresa la squadra di Giampaolo si addormenta e va sotto: pari di Falcinelli e infine vantaggio di Simy, che regala alla banda di Nicola tre punti che potrebbero, per quanto pesantissimi, essere inutili.

La cronaca

Primo tempo senza soste, per fortuna, visto che spesso le partite di fine stagione - dove una delle due squadre non ha più stimoli (la Samp) - rischiano di essere molto noiose. Invece il Crotone è arrembante, parte bene e si chiude ordinato cercando di ripartire. E' la Sampdoria però ad essere più ficcante, oltre a governare il gioco mantenendo maggiormente il possesso palla. La prima occasione è per i padroni di casa che colgono un palo con un tiro deviato da Ceccherini che rischia di sorprendere Cordaz. La Samp prende fiducia: Quagliarella impegna Cordaz con un destro da fuori, poi la magia del talentino ceco Patrik Schick, gioiellino di casa blucerchiata. Skriniar recupera palla a centrocampo, serve Quagliarella che pesca il compagno in avanti, tocco sotto alla Bergkamp per saltare in bello stile il difensore e freddezza davanti al portiere per l'1-0. Qualche minuto dopo altro numero di Schick: brucia due uomini sulla sinistra e serve Praet al limite, tiro di prima e traversa! Qui arrivano le prime risposte del Crotone, con Martella e Rosi che vanno vicinissimi al pareggio, ma la prima frazione è marchiata di blucerchiato.

Ripresa a tinte invertite, con il Crotone che al 68' trova il pareggio con Falcinelli. Corner da destra, sponda di Trotta e rete (la 12a in questa stagione) sotto porta dell'attaccante. La squadra di Nicola comincia a crederci e la spinta degli ospiti corrisponde all'addormentamento generale dei giocatori di casa, che perdono le redini del match. Al 77' c'è un'occasione per Quagliarella ben sventata da Cordaz, all'81' arriva la rete del definitivo 1-2. Falcinelli pennella da sinistra un cross perfetto per Simy che, appena entrato, segna e regala di fatto i 3 punti ai suoi. Purtroppo per Nicola però la distanza dall'Empoli (prima delle squadre salve) resta la medesima (5 punti), per via del successo ospite a San Siro sul Milan. Ma questo Crotone (10 punti nelle ultime 4 giornate), meriterebbe di restare nella massima serie.

La statistica

10 – I gol in questo campionato di Patrik Schick, una bella scoperta della Sampdoria nonché il più giovane giocatore ad aver raggiunto la doppia cifra di marcature in questa Serie A.

Il tweet

Il migliore

Diego Falcinelli: difficile avere palloni buoni per creare pericoli. Si muove tanto per andarseli a cercare e quando ne ha uno lo butta dentro. 12 gol in serie A non sono poca roba: sotto porta è una sentenza e poi l'assist per il gol di Simy è una bellezza.

2017, Schick, Fabio Quagliarella, Sampdoria-Crotone, LaPresseLaPresse

Il peggiore

Matias Silvestre : la difesa della Sampdoria si muove armoniosamente e rischia solo su calcio franco o da fuori nel primo tempo. Nella ripresa però, prima proprio su calcio d'angolo e poi in ripartenza la stessa armonia si sfalda completamente e lui, da più esperto, non riesce a comandarla.

Il tabellino

SAMPDORIA (4-4-2): Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Dodò (73' Regini); Fernandes, Barreto (84' Alvarez), Torreira, Praet (68' Djuricic); Schick, Quagliarella. All. Giampaolo

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden (59' Stoian), Crisetig, Barberis, Nalini (80' Acosty); Trotta (75' Simy), Falcinelli. All. Nicola

Arbitri: Nicola Rizzoli di Bologna

Gol: 20' Schick (S), 68' Falcinelli (C), 81' Simy (C)

Note: ammoniti Praet (C), Ferrari (C), Falcinelli (C), Torreira (S).