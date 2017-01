Sampdoria-Roma: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; B. Fernandes; Muriel, Quagliarella. All.: Giampaolo

Squalificati: Pereira (1)

Indisponibili: Sala, Carbonero

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio; B. Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko. All.: Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi, Salah





STATISTICHE OPTA

La Sampdoria ha perso quattro delle ultime sette sfide (incluse le ultime due) contro la Roma in Serie A (2V, 1N), dopo che nelle precedenti sette era uscita sconfitta solamente una volta (3V, 3N).

In più, i blucerchiati hanno perso solo tre degli ultimi 14 incontri disputati in casa contro i giallorossi nel massimo campionato (5V, 6N): l’ultima vittoria della Roma al Ferraris risale al settembre 2013.

Samp in crisi: quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei giornate e solo tre gol segnati in questo parziale.

La Roma ha vinto le ultime tre gare 1-0: non vince quattro partite consecutive in Serie A senza subire alcun gol dall’ottobre 2013 (in quel caso arrivò a sette).

La Roma ha vinto tutte e cinque le partite di questo campionato giocate senza Salah, tutte e cinque senza subire gol, concedendo 9 tiri di media agli avversari in questi cinque match contro i 13 di media con l’egiziano in campo.

La Roma è stata in vantaggio 822 minuti in questo campionato, e in svantaggio appena 239 – in etrambi i casi solo la Juventus ha fatto meglio dei giallorossi.

Sfida tra due delle tre squadre (con il Napoli) che hanno segnato più gol con giocatori subentrati dalla panchina in questo campionato (sei ciascuna).

Il primo gol di Diego Perotti con la maglia della Roma è arrivato proprio contro la Samp nel febbraio 2016.

La Roma è la vittima preferita in Serie A di Luis Muriel: cinque gol ai giallorossi con tre maglie diverse (Lecce, Udinese, Sampdoria), tra cui uno nella gara di andata.

Dal 2010/11 ad oggi solo in una stagione (26 gol nel 2013/14) Edin Dzeko ha segnato più che in quella attuale (20 reti in tutte le competizioni).