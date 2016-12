Sampdoria, si cerca un rinforzo sull’out destro: piace l’ex-Parma Ristovski

La Sampdoria cerca rinforzi in difesa, reparto più delicato dove mancano soprattutto riserve all’altezza. Se il settore centrale è ben coperto grazie ad un superbo Silvestre, stagione monstre per lui, e da un giovanissimo Skriniar in netta crescita, le fasce finora non hanno garantito una continuità nelle prestazioni.

Se a sinistra si contano ben 4 giocatori(Dodò, Pavlovic, Regini e il giovane Amuzie), a destra sono disponibili solamente il giovanissimo Pedro Pereira e l’ex-Chelsea Sala. Mentre il primo dimostra ancora di non possedere una certa maturità per calcare questi campi, nonostante abbia tutti i mezzi necessari per farlo in futuro, il secondo non ha sempre convinto in quel ruolo, essendo nato come ala più offensiva e adattato in quella posizione a Verona.

Per questo, la società di Ferrero è alla ricerca di un giocatore valido sull’out destro, che sia giovane, low-cost e che conosca già il calcio italiano. Il nome che è in cima alle preferenze è il macedone Stefan Ristovski. L’ex-Parma è attualmente sotto contratto con lo Spezia, che lo ha tesserato dopo il fallimento degli emiliani, ma è in prestito ai croati del Rijeka. Visti i buoni rapporti che intercorrono tra i blucerchiati e la società di patron Volpi, non è difficile che l’affare si sblocchi in poco tempo.

L’esterno, che conta ben 12 presenze con la propria nazionale, ha attualmente il contratto in scadenza il prossimo Giugno e ha ben figurato sia negli anni di Serie B(soprattutto a Latina) che attualmente in Croazia, divenendo negli anni anche un obbiettivo della Lazio.

