Sampdoria, si pensa già al dopo Schick? Trotta è l'alternativa

Nonostante la volontà del patron Ferrero di non cedere il pupillo Patrik Schick, la Sampdoria deve tutelarsi per la prossima stagione. La preoccupazione del presidente blucerchiato, infatti, è quella di dover accettare senza troppe obiezioni la richiesta di pagamento della clausola da 25 mln per il boemo da parte di un qualsiasi club. All’indomani della sfida contro il Torino, il patron aveva sottolineato come la clausola rescissoria dovesse essere portata a 50 mln per il bene della squadra e del giocatore, che non troverebbe spazio in un top club.

Nel caso in cui il procuratore dell’attaccante non voglia alzare ulteriormente il valore della clausola, la Sampdoria avrebbe pensato ad un sostituto, il cui profilo è ricaduto su Marcello Trotta, punta del Crotone, in prestito dal Sassuolo. Dopo le prestazioni convincenti, tra cui il gol che ha portato in vantaggio i calabresi allo Scida nell’ultima giornata contro il Milan, la Samp vorrebbe puntare sul classe ’92 del Crotone. Per lui, 26 partite giocate con 3 gol e 3 assist. Al di sotto, certamente, della prestazione di Schick, ma profilo valido e con crescita costante.