Sampdoria-Udinese: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Fernandes; Muriel, Quagliarella. All: Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Carbonero, Viviano, Amuzie

Udinese (4-3-3): Karnezis; Wague, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Kums; Matos, Zapata, Thereau. All.: Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Penaranda, Ewandro, Widmer.

STATISTICHE OPTA

La Sampdoria ha perso solo una delle ultime sei sfide contro l’Udinese in A (3V, 2N): in questo parziale 14 gol realizzati dai blucerchiati (2.3 di media a partita).

L’Udinese è riuscita a vincere solamente una partita delle ultime 11 contro la Sampdoria al Ferraris in A (0-2 nel dicembre 2012), registrando cinque sconfitte e altrettanti pareggi nel parziale.

Due sconfitte consecutive in campionato per la Samp, che comunque va a segno da 12 gare consecutive di Serie A.

L'Udinese ha inanellato tre successi consecutivi in Serie A: i bianconeri non arrivano a quattro da maggio 2013.

Nelle ultime cinque gare esterne di campionato l’Udinese ha sia segnato che subito gol.

Quattro degli ultimi cinque gol della Samp sono stati realizzati da subentrati: i blucerchiati sono quelli che hanno realizzato più gol con giocatori entrati a gara in corso in questa Serie A (sei).

La Samp è la formazione che ha subito più gol con cross dagli avversari in questo campionato (11).

Muriel e Quagliarella sono i grandi ex della sfida: il colombiano non ha mai segnato contro i friulani in Serie A (quattro gare), l’italiano non ha mai segnato ai bianconeri con la maglia della Samp (tre gare).

Patrik Schick ha segnato tutti gli ultimi tre gol in A dall’89’ in poi: nessuno ne ha fatti di più nello stesso intervallo di partita.

Cyril Théréau ha segnato otto gol e servito due assist nelle ultime otto partite di campionato: non aveva mai segnato così tanto in un girone d’andata di Serie A.

