Sampdoria, ufficiale il rinnovo di Matias Silvestre

Buone notizie per Gianpaolo e la Sampdoria in generale. È ufficiale il rinnovo del pilone difensivo ex Inter Matìas Silvestre, che ha siglato un contratto fino al 2019. Il difensore argentino in questa stagione si sta confermando ad altissimi livelli, vestendo i panni da leader e comandando la difesa blucerchiata.

Il rinnovo contrattuale dunque blinda il numero 26 fino al 2019. In una società che punta spesso sui giovani (leggi i vari Schick, Fernandes e anche Verre e Capezzi in arrivo) serve anche un leader esperto che comandi le nuove leve: ecco che il profilo di Matìas Silvestre è l’identikit ideale per questo ruolo.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)