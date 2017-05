San Paolo chiuso per i campioni del Napoli 1987: Bruscolotti "Vergogna"

I festeggiamenti per i 30 anni del primo storico scudetto del Napoli hanno avuto una coda polemica e spiacevole quando alcuni degli ex giocatori azzurri si sono recati allo Stadio San Paolo per effettuare un simbolico giro di campo in quello che era stato il tempio delle gesta di Maradona e compagni. Amara sorpresa quando hanno scoperto che lo stadio era chiuso e non c'era la possibilità di entrate.

"Per un attimo hanno spento tutto l'entusiasmo che si era creato. Abbiamo dato tantissimo in quello stadio. Non so perché sia successo", ha detto Beppe Buscolotti, storico difensore del Napoli di Maradona, al sito TuttoNapoli.net.

"Non so da chi sia partita la cosa, ma è una vergogna. Non so cosa dire, è assurdo", ha aggiunto Bruscolotti. La delegazione degli ex Azzurri, fra i quali Ciro Ferrara e Bruno Giordano, si è diretta a Casoria per una partita amichevole.