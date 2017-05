Sarà Serie A "spezzatino": no alle partite al venerdì, sì al Monday Night fisso

Sabato ore 15

Sabato ore 18

Sabato ore 20.30

Domenica ore 12.30

Domenica ore 15 x 3

Domenica ore 18

Domenica ore 20.30

Lunedì ore 20.30

A partire dalla prossima stagione il campionato di Serie A verrà 'spalmato' su 8 finestre, dal sabato alle 15 fino a lunedì alle 20.30. È quanto si legge nel bando pubblicato oggi della Lega Serie A per la vendita dei diritti tv nel triennio 2018/21. Sono tre le novità rispetto all'annata 2016/17: una finestra il sabato alle 15, una domenica alle 18 e una lunedì alle 20.30. Tutte le gare in notturna inoltre verranno disputate alle 20.30 e non più alle 20.45. La Lega in ogni caso potrà modificare il calendario "in presenza di esigenze di carattere sportivo, come nel caso di impegni di Coppe Europee" o "di giornate che includano domeniche in cui, come ad esempio nella domenica di Pasqua, non si intenda organizzare e disputare gare".