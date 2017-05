Sarri: "Campionato strepitoso, con 83 punti qualche anno fa si vinceva lo scudetto"

Maurizio Sarri ai microfoni di Premium Sport ha tracciato un bilancio della stagione partenopea a margine dell'ultimo impegno casalingo del suo Napoli, il vittorioso match contro la Fiorentina di Paulo Sousa.

"Campionato strepitoso"

" Abbiamo fatto un campionato strepitoso, con 83 punti fino a qualche anno fa si vinceva lo scudetto. Questo per noi è motivo d'orgoglio e lo è anche per il nostro pubblico. La festa che hanno fatto i tifosi alla squadra fa capire che loro sono contenti. Ci siamo migliorati malgrado le vicissitudini. Stasera abbiamo fatto una prova di grande determinazione, sebbene ci fosse il rischio di mollare un attimo". "

We have a dream

" Non so cosa manca, ma pensiamo a noi stessi. Abbiamo un sogno, com'è giusto che sia, ma quel sogno deve rimanere nostro. La critica non deve imporci cosa sognare, è una cosa solo nostra e dei tifosi. La squadra, in base alle previsioni di qualche critico, ha fatto molto meglio. L'infortunio di Milik ci è costato punti. E' una stagione difficile rispetto alla scorsa perché abbiamo giocato la Champions. Abbiamo fatto una stagione straordinaria e il prossimo anno vogliamo migliorare, se ci riuscissimo sarebbe già tanta roba. Avete una qualità nel farmi arrabbiare fuori dal normale chiedendomi cosa manca "

Sul pubblico del San Paolo

" E' un pubblico straordinario. In una partita di fine stagione in cui c'erano zero possibilità di agganciare la Roma i tifosi si sono rivelati ancora straordinari. Sono sempre estremamente grato alla città". "

I gol di Dzeko

Avevo chiesto prima della gara a quanti gol era Dzeko e mi avevano detto 27. Se avessi saputo con esattezza l'avrei tenuto dentro, ma non posso privilegiare un obiettivo personale rispetto ad uno di gruppo. La stagione di Mertens è straordinaria. Se sarà possibile dargli questa soddisfazione gliela daremo. Quando gli prospettai di fare l'attaccante centrale gli dissi che sarebbe arriva a venti gol. E' andato oltre le mie aspettative.

Sousa: "Napoli? Una delle squadre più forti affrontate"

"Il Napoli è una squadra fortissima, che gioca bene e che mantiene intensità molto alte: ha grandi qualità collettive e individuali. Noi abbiamo provato a creare, ma abbiamo anche subìto perché gli avversari giocano davvero bene. Una delle squadre più forti che ho incontrato nella mia carriera, in tutti i reparti". Il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa riconosce la superiorità dell'avversario al termine della gara persa 4-1 al San Paolo. "Durante la settimana, mi son divertito molto a vedere le partite della squadra di Sarri - ha raccontato ai microfoni di Premium Sport - Se ho dei rimpianti per questa stagione? In questo momento sono concentrato sul chiudere bene queste partite: spero di continuare a lavorare nel calcio e fare l?allenatore, ma il mio futuro è cercare di vincere l'ultima partita". L'ultima battuta è rivolta a Bernardeschi. "E' cresciuto molto, specialmente sulla fascia e questa crescita mi rende felice", ha ammesso l'allenatore portoghese.