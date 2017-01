Sarri: "Il Palermo è il momento della verità, voglio un Napoli maturo"

"Domani per noi sarà una partita verità in cui capiremo quanto è maturata questa squadra. E' una gara difficile perché c'è il rischio della superficialità. Se domani qualcuno pensa ad un incontro semplice, è totalmente fuori strada". Lo ha detto il tecnico del Napoli Maurizio Sarri presentando in conferenza stampa l'impegno di campionato con il Palermo. "L'unica cosa che mi interessa adesso è cercare di battere il Palermo - ha aggiunto - Il mio pensiero ora è quello di non sbagliare nulla domani. Non mi interessa del resto, mi interessano risultati e punti".

Sarri ha evidenziato come "le insidie arrivano dal cammino del Palermo in trasferta. Se guardiamo i punti che hanno conquistato fuori casa la troviamo a metà classifica. E' una partita in cui dobbiamo dimostrare di avere acquisito la mentalità vincente - ha proseguito - A questo aggiungiamo quello che di buono ha fatto Diego Lopez in passato e mettendo insieme le due cose capiremo che partita ci aspetta. Questo Napoli autorizza a sognare? I tifosi possono sognare ed è legittimo lo facciano, per noi è diverso. L'unico sogno che ho io adesso è dare il massimo contro il Palermo ed acquisire continuità. Ripeto che domani ci aspetta una grande prova di maturità".

In chiusura una battuta su Pavoletti. "Viene da un lungo periodo di inattività, l’ora di gioco in Coppa Italia lo hanno certamente aiutato ma per arrivare al massimo della condizione deve mettere minuti nelle gambe e dobbiamo capire bene come gestire la sua situazione - ha concluso - soprattutto per il suo bene. Sinora Leo sta facendo ciò che mi aspettavo da lui".