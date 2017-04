Sarri: "Il Sassuolo è pericoloso, per il secondo posto niente errori"

Il Sassuolo è una squadra molto pericolosa soprattutto nella partita singola può creare tante insidie". L'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha presentato così in conferenza stampa l'impegno di campionato con gli emiliani. "Affrontiamo una squadra che ha qualità ed organizzazione con un bravissimo allenatore che lavora con il gruppo da anni - ha aggiunto - Bisognerà tenere altissima la soglia dell'attenzione perchè domani ci giochiamo tanto e dobbiamo dare continuità ai nostri risultati per restare in alto".

In questo finale di stagione il Napoli punta al secondo posto occupato attualmente dalla Roma. "E' giustissimo avere l'obiettivo del secondo posto, ma da ora in poi i margini di errore sono pochissimi perché siamo a poche giornate dal termine e vincerà chi sbaglierà di meno - ha evidenziato Sarri - Quando giochi a certi livelli ci vuol molto per andare a vanti e poco per fare un passo indietro. Il nostro compito è quello di dare il massimo e poi vedremo dove saremo arrivati".

Scudetto? Non è programmabile

Sarri replica anche alle parole ottimistiche del patron Aurelio De Laurentiis.

" Mi fanno piacere le parole del Presidente sulla nostra crescita, però attualmente non credo che lo scudetto sia un aspetto programmabile. Ci sono squadre che hanno mezzi e fatturati più alti, però certamente l'aspetto poetico del calcio ci dice che si possono raggiungere grandi traguardi anche attraverso altre strade come il lavoro e il cuore. Poi tutto va sempre verificato sul campo e se dovesse aprirsi un margine per vincere bisognerà sfruttarlo al meglio. "

Il rinnovo di Insigne è un passo avanti

" Sono contento per Insigne e credo sia un bel passo avanti sia per lui che per la squadra. E' una bella storia di calcio romantico per un ragazzo napoletano che diventa bandiera della sua squadra coronando un sogno. Il Napoli sta costruendo un ciclo importante e questi sono segnali ottimi per il futuro. Però adesso io devo pensare al Sassuolo ed al match di domani che richiederà massima attenzione. "

Scarponi, sono tristissimo

Sono tristissimo per la morte di Scarponi. Atleta e persona straordinaria.