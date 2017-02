Sarri: "Incontro con la Juventus? Faccio causa a chi scrive queste notizie false"

Il Napoli entra nella settimana più importante dell’anno, quella che porta all’attesissima sfida col Real Madrid, ma a Maurizio Sarri interessa solamente a sfida di domani sera contro il Genoa: una gara a doppio taglio e in cui il tecnico azzurro si aspetta che la sua squadra non sia già con la testa al Bernabeu: "Si parla della gara di venerdì non di quella di martedì contro il Real Madrid, altrimenti mi alzo e vado via. I giocatori devono pensare esclusivamente a questa gara. Non abbiamo bisogno di fare altro. Il Genoa è squadra rognosa, loro giocano molto con il fisico e dobbiamo essere lucidi. L’approccio alla gara sarà fondamentale. Dobbiamo pensare esclusivamente a questo, non a quello che succede tra un mese. Nel calcio questo è una pazzia. Abbiamo un affollamento di gare mostruoso, ma le affronteremo come abbiamo fatto con le altre”.

Banditi i discorsi sul Real, a Sarri viene chiesto un parere sulla lotta scudetto che appare proibitiva visto il distacco di 9 lunghezze sull’inseguitrice

" Non mi fa rabbia vedere la Juventus così distante. Bisogna vincere sul campo le gare. Noi siamo esteticamente più godibili, ma non vuol dire punti in classifica. Loro sono più bravi di noi in questo. Non siamo maturi ancora per certi traguardi pur essendo una squadra che gioca un bel calcio. Abbiamo una squadra giovane, vedremo se cresceremo. "

Negli ultimi giorni è tornato d’attualità il discorso del rinnovo di Sarri, che secondo qualche indiscrezione sarebbe finito addirittura nel mirino della Juventus come erede di Allegri, Sarri però smentisce e minaccia addirittura querele…

" Un giornale ha scritto che mi sono incontrato con la Juventus, ma ho già contattato il mio avvocato, è una notizia falsa, farò causa a questo giornale. Quale futuro ha il Napoli? Vincere qualcosa ci farebbe piacere, ma anche crescere dei giovani. Il mercato del Napoli è stato puntato sui giovani. Il calcio italiano è in crisi e le big europee possono strapparceli. Il calcio italiano negli anni ’90 era il top del mondo, ora invece siamo il terzo mondo calcistico. "

L’agente di Sarri: "Incontro con la Juve? Una bufala clamorosa"

“Non commento qualcosa che non esiste". Così l’agente di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini, contattato da Radio Crc commenta le indiscrezioni di un presunto incontro tra Sarri e la Juventus in vista della prossima stagione. Il tecnico toscano sarebbe stato individuato dalla dirigenza bianconera come il possibile erede di Massimiliano Allegri, nel caso il tecnico dovesse andare all'Arsenal. "Non ha senso continuare a parlare di qualcosa che mira solo a destabilizzare una squadra che inizia a fare paura. Come ho già scritto su twitter, le bufale non si smentiscono, ma si usano per farci le mozzarelle”, ha aggiunto l'agente di Sarri.