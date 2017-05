Sarri: "Juventus e Real a Cardiff? Dimostra che stiamo crescendo, ma non siamo a quei livelli"

"Crediamo alla conquista del secondo posto, questo è certo e doveroso". Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, lancia un avvertimento alla Roma, avanti di una sola lunghezza sui partenopei nella corsa al ruolo di vice campione d’Italia. Alla squadra giallorossa "non manca niente, ha una rosa forte, ha fatto risultati importantissimi ed è avanti a noi, quindi dipenderà molto da loro. Noi dobbiamo solo pensare a fare quanti più punti sarà possibile", ha spiegato il tecnico alla vigilia dell'anticipo contro il Cagliari al San Paolo.

"Domani voglio umiltà e determinazione, mi aspetto una prova di forza e maturità perché il Cagliari è sereno e in salute", ha chiarito il tecnico toscano. "Affrontiamo un avversario tranquillo, con la testa libera. Questo può essere un problema per noi. Tra l'altro dopo il risultato dell’andata vorranno riscattarsi e dimostrare che non meritavamo quel punteggio (0-5)". I sardi, ha proseguito il mister azzurro, "verranno al San Paolo a fare una partita tosta e noi non dovremo sbagliare niente. Il primo requisito che dovremo mostrare è l’umiltà e il secondo è la determinazione unita alla cattiveria sportiva".

"Per noi è una gara importantissima - ha sottolineato Sarri - e dovremo essere intelligenti a comprendere che sarà un match che nasconde insidie. Dobbiamo avere forti motivazioni, in caso contrario dimostreremmo di non essere una grande squadra? L'obiettivo del Napoli è "disputare un finale di stagione di alto livello, per raggiungere un risultato storico, ovvero due secondi posti consecutivi. Questo ci darebbe ulteriore energia e convinzione per il futuro", ha messo in chiaro il tecnico che ha poi chiarito le condizioni di Hamsik. "Marek ieri ha fatto una parte di allenamento col gruppo. Il dottore mi ha detto che non corre grandi rischi e vedremo tra oggi e domani se è il caso di farlo giocare. Chi tra Rog e Zielinski potrebbe sostituirlo? Rog è cresciuto tantissimo, ha tanta qualità e soprattutto credo che avrà un futuro importante da centrocampista. Per ciò che riguarda Zielinski, l’ho già detto tante volte: è un potenziale fuoriclasse. Però al momento è giovane e viene da stagioni in cui giocava 30 partite. Gradualmente si abituerà col tempo a stagioni più intense, ma l’ho visto molto bene negli ultimi giorni e ha dato tanti segnali positivi tanto è vero che ha giocato con continuità”.

Infine Sarri ha concesso una battuta sulla possibile finale di Champions tra Juventus e Real Madrid. "Aver affrontato le due eventuali finaliste della Champions in due manifestazioni diverse, è un caso su un milione. Ma è anche la dimostrazione che ce la siamo giocata con due squadre forti e siamo stati in partita nella doppia sfida. Questo ci dà l’indicazione che stiamo crescendo. Questo è uno dei cicli più belli e gratificanti della storia del Napoli. Poi - ha concluso il tecnico - se parliamo del campo internazionale, forse non siamo ancora ad alti livelli”.