Sarri: "Mertens segna perché si diverte, cambiare modulo come Allegri? Mi sembra una fesseria..."

Il Napoli si gode il successo esterno più rotondo in Serie A, 1-7 al Dall'Ara, che lo proietta momentaneamente al secondo posto in classifica. Gli azzurri anche in Emilia hanno dato spettacolo, mostrando un calcio per larghi tratti celestiaei. Nonostante questo gioco scintillante e questa montagna di gol però la Juventus resta davanti e favorita per lo scudetto, anche se il big match contro l'Inter potrebbe venire in soccorso ai partenopei e rilanciare la corsa verso lo scudetto... Sarri però, non sembra interessato a questi discorsi, e nemmeno preoccupato di come reinserire Milik in un meccanismo che funziona a meraviglia...

Maurizio Sarri (Allenatore Napoli): “La squadra oggi è stata brava a trasformare la rabbia per l'1-1 col Palermo, in cattiveria. Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol di tutti e non vedo perché dovrei cambiare un meccanismo che funziona, comunque già venerdì Callejon non ci sarà e qualcosa dovrò cambiare. Passare al 4-2-3-1 come la Juve? In caso di necessità si può giocare 4-2-3-1 e lo abbiamo fatto per ribaltare partite complicate però non ne vedo l'utilità soprattutto considerando i 55 gol segnati. Milik? E’ in crescita però è un ragazzo che in 4 mesi si è allenato spesso da solo e non con la squadra e questo incide. Mertens capocannoniere? Si sta divertendo. Gioca con entusiasmo ma vogliamo spendere due parole anche per Insigne, che sta esprimendosi su livelli massimali. Sta giocando il suo miglior calcio. Juve-Inter? Non la guarderò, non mi interessa ciò che mi frega è che il Napoli viaggia a 10 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 12 partite e io sono convinto che continuando così saremo in un'ottima posizione alla fine della stagione. Se mi hanno fatto più arrabbiare il mancato grazie di Gabbiadini o le parole di Raiola? Non mi interessano queste cose. Ringrazio Manolo per non avermi citato perché se no sarebbe stato pedante spiegare la situazione… Raiola fa questo mestiere, oggi mi attacca perché mi conviene poi dirà che sono il migliore di tutti se gli servirà un esempio di giocatore valorizzato da me e che gli garantirà un introito maggiore”.

Marek Hamsik (Centrocampista Napoli): “Dopo Palermo si dicevano delle cose su di noi, noi siamo contenti di aver fatto questa gara. In cinque minuti avevamo già deciso la partita. La tripletta? Sono troppo contento di portarmi a casa il pallone, ma ancor più contento di questo successo così rotondo su un campo difficile. Il record di Maradona? Non sarò mai più grande di Diego, mi vorrei togliere lo sfizio di superarlo nelle reti segnate in maglia Napoli. Il tridente magico sta funzionando, Callejon-Mertens e Insigne danno fastidio a tutti perché sono bravi nei movimenti e nell’uno contro uno. Speriamo continuino così. Il Real? C’è prima il Genoa… Non dobbiamo mai mollare e pensare una partita per volta”.

Roberto Donadoni (Allenatore Bologna): “E’ una partita cominciata male e finita peggio. In 10 contro 10 con gli spazi, loro hanno giocatori che negli spazi sono devastanti. E’ inutile fare troppi discorsi su una partita in cui il risultato è così largo, ci abbiamo messo del nostro con ingenuità superficiali però certe decisioni ed episodi che lasciano un po’ perplessi. Aggrapparsi agli episodi è banale però questi errori sono talmente madornali, sull’episodio nostro ci hanno messo 3-4 minuti mentre sul fallo di Masina non c’era dubbio. Io credo che tutti siano in buonafede però ci sono dei limiti… Cassano idea per il Bologna? Il mercato si è chiuso il 31 gennaio, il Bologna ciò che poteva e doveva fare l’ha fatto. Antonio sa di aver sbagliato molto nella carriera professionistica. Spero tragga consiglio da questi errori e possa ancora mostrare la sua classe”.