Sarri: "Provare a vincerle tutte da qui alla fine"

"Da qui alla fine della stagione, dobbiamo credere di poter vincere tutte le partite". Così il tecnico del Napoli Maurizio Sarri parlando della lotta per il secondo posto con la Roma alla vigilia della sfida di campionato con l'Inter. "Siamo cresciuti molto rispetto alla scorsa stagione. Sotto tanti punti di vista - ha aggiunto in conferenza stampa pur sottolineando che "se il campo dice che dobbiamo vincere, dobbiamo farlo. A volte quest'anno non c'è riuscito. E su questo si deve migliorare", ha concluso l'ex allenatore dell'Empoli.

L'Inter è una sfida difficile

L'Inter da quando c'è Pioli ha fatto un percorso ottimo. Ha avuto un periodo di flessione ma potrebbe avere una reazione forte. E' una partita complicata, non è possibile pensare che giocare a San Siro sia semplice in qualsiasi momento e questo al di là del momento contingente. Icardi-Mertens sfida nella sfida? E' chiaro che calciatori così forti possono sempre incidere sul risultato. Però a me non piace che si parli di scontri individuali, perché dipende sempre dalla squadra riuscire a mettere in condizione gli attaccanti di far bene. Così è sbagliato parlare di sfide tra allenatori, perché è sempre la squadra che determina la gara.

Maksimovic è il nostro futuro

Maksimovic? Ha grande qualità e fisicità e credo che sarà un pilastro del Napoli del futuro. Puntiamo molto su di lui, però al momento ho garanzie assolute da parte di Albiol e Koulibaly. Maksimovic è una certezza assoluta, l'ha voluto Giuntoli e l'ho voluto io: ha piedi per impostare e come tecnica è un difensore di alto livello. Avrà modo e tempo di giocare.