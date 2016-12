Sarri: "Questa mentalità non va bene"; Spalletti: "Roma come PSG e Barcellona"

Maurizio Sarri (allenatore Napoli) - "Manolo (Gabbiadini) è freddo e molto affidabile in questi momenti. Il 2-2 in pochi secondi ci ha fatto molto male. Questo è un campo difficile, sono imbattuti in casa e hanno giocato molto. Noi come spesso ci capita abbiamo avuto dei cali di mentalità, e questo dimostra che da questo punto di vista dobbiamo crescere ancora altrimenti rischiamo di non raccogliere quanto di buono fa in diversi altri momenti. Non siamo stati molto brillanti, anche se alla fine abbiamo creato più dei nostri avversari, ma non abbiamo nulla da recriminare visto che stavamo per perdere. Ok la prestazione, non va bene la mentalità dove dobbiamo ancora crescere. Dopo aver segnato non possiamo prendere gol in 55 secondi. Facciamo fatica ancora da questo punto di vista. Siamo stati scadenti anche sulle loro palle lunghe, troppo blandi nelle discese a centrocampo. Prossimo attaccante? Noi sfruttiamo al massimo quello che abbiamo a disposizione, basta vedere ora Mertens che è una soluzione che mi intriga ed è bella da vedere. Certo in alcune situazioni è limitante perché non possiamo mai giocare palle sporche".

Paulo Sousa (allenatore Fiorentina) - "Sono soddisfatto perché conosco la Fiorentina e i miei giocatori. So che contro le squadre che hanno qualità e giocano per vincere, gli spazi si trovano. Oggi purtroppo la rimonta contro un grande avversario poteva finire meglio", ha raccontato Paulo Sousa, tecnico della Fiorentina, vittima di un attacco di mal di denti. "Il rammarico c'è, abbiamo creduto sempre nella vittoria, abbiamo giocato per vincere. L'arbitro? Noi cerchiamo di aiutarli nel loro lavoro", ha aggiunto il portoghese ai microfoni di Mediaset commentando la prima rete del Napoli, segnata da Insigne che è partito da una posizione di fuorigioco. "Bernardeschi? Ha qualità, sta lavorando per migliorare ancora", ha concluso Sousa.

Luciano Spalletti (allenatore Roma) - "Sono tre punti conquistati con grande qualità e grande cattiveria agonistica. L'Olimpico è casa nostra, il pubblico ci trascina, anche se abbiamo sbagliato alcune cose sotto porta", ha detto Luciano Spalletti, allenatore della Roma, ai microfoni di Mediaset. "Abbiamo comunque disputato una grande gara, sono andato a ringraziare i tifosi. Il mio rinnovo? Non è un problema, quello del mio rinnovo, cosa conta è che la Roma faccia bene e vinca le partite come oggi. Bisogna ritrovare filo conduttore, non dimentichiamo che il Chievo subisce pochi gol e noi ne abbiamo segnati tre. Maran è stato bravo e ha fatto un buon lavoro. Se confrontiamo i numeri, siamo ai livelli di Psg, Liverpool, Barcellona. Solo un po' sotto la Juventus e al Real Madrid. Nell'anno solare la Roma è tra le prime quattro", ha concluso Spalletti.

Bruno Peres (difensore Roma) - "Sapevamo che non sarebbe stato facile strappare il successo, il Chievo gioca chiuso e non si scopre. Nel primo tempo abbiamo commesso uno sbaglio, poi ci siamo ripresi", ha detto a Mediaset. "La Juventus? Dobbiamo vincere sempre, come fanno i bianconeri. Ma noi abbiamo intrapreso la strada giusta. Ecco, noi facciamo il nostro e poi tifiamo perchè la Juventus perda", ha concluso il brasiliano.

Sinisa Mihajlovic (allenatore Torino) - "Oggi vincere era fondamentale per la classifica, per fare un regalo di Natale ai tifosi e restare attaccati al carro che porta in Europa". Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, commenta ai microfoni di Sky la vittoria sofferta contro il Genoa. "Oggi si è rivista la luce nel secondo tempo dopo il gol di Belotti, quando abbiamo sofferto di meno e sfiorato più volte il raddoppio. Nel primo tempo il Genoa ha fatto meglio, noi eravamo contratti, ma siamo stati bravi a stringere i denti e a non subire gol", ha aggiunto il tecnico granata. Per Mihajlovic il "Toro sembrava aver perso quella rabbia e cattiveria di andare a recuperare la palla nella metà campo avversari, per questo ho detto che si è imborghesito".

Massimo Rastelli (allenatore Cagliari) - "Se ho pensato all'esonero sotto 1-3? Qualsiasi allenatore non pensa a questa cosa, ma a restare lucido per dare una mano per ribaltare il risultato". Così Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, commenta ai microfoni di Sky la clamorosa vittoria contro il Sassuolo in rimonta. "I cambi hanno permesso alla squadra di ottenere un risultato insperato a 25' dalla fine", ha aggiunto. Sulle espressioni poco felici di alcuni giocatori al momento del cambio, fra cui Sau, Rastelli ha detto: "Tutti stanno dando l'anima, venivamo da due sconfitte pesanti ma diverse. L'aria era tesa, i ragazzi erano motivati per vincere la partita e tutti volevamo restare in campo. Ma io faccio l'allenatore e devo fare delle scelte". Un Cagliari che vive una situazione paradossale, in posizione tranquilla di classifica e pure con l'allenatore messo in discussione. "Mi dispiace per il clima che si è creato, con tanti infortuni da neopromossa chiudiamo quasi il girone di andata con 23 punti. È assurdo, ma bisogna accettarlo perchè questo è il nostro lavoro", ha concluso Rastelli.