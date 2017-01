Sarri: "Una partita stregata. Posavec? Ha fatto tante parate..."

Il Napoli non riesce a spuntarla sul Palermo e non va oltre l’1-1 nel posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo il match del San Paolo.

Maurizio Sarri (Napoli): "Queste sono partite che ogni tanto accadono. Purtroppo dal campo non ho avuto la sensazione che la squadra fosse in difficoltà. La squadra è andata sotto nell’unica occasione in cui gli altri sono entrati in area. Potevamo essere più lucidi nei cinque minuti finali, la partita poteva portare anche a questo però. Rimane un risultato che lascia rammarico, però la prestazione è sugli stessi livelli di sempre. Dobbiamo un po’ abituarci alla presenza di Pavoletti perché con lui dovremmo variare qualcosa. Il problema è che per due anni non siamo stati abituati ad alzare la palla, nemmeno dagli esterni del campo. Non ci interessa del risultato della Roma, abbiamo il rammarico di non aver vinto questa partita. Bisogna valutare se il risultato iniziale è dovuto a un atteggiamento sbagliato, ma per il resto mi è sembrata una partita giocata bene. Potrebbe anche essere stata una partita stregata. Posavec? Ha fatto una serie di interventi straordinari e un errore. Nel computo finale della partita ha fatto tanto. Milik non se la sentiva di venire in panchina e quindi sta proseguendo nel suo programma. Sta bene, ma non è al top della condizione fisica".

Dries Mertens (Napoli): "Oggi è stata molto difficile perché loro hanno giocato molto bene dietro, ci hanno lasciato pochi spazi e non è stato facile arrivare al tiro. Questa era un’opportunità per noi, dovevamo vincere assolutamente. Non ce l’abbiamo fatta, ma è ancora lunga. Dobbiamo usare la testa ed essere forti continuando a lottare”.

Dries Mertens Napoli Palermo 2017LaPresse

Andrea Rispoli (Palermo): "Sicuramente cambiare allenatore ci ha dato la scossa. Sapevamo che giocare a Napoli era difficile, perché loro stanno facendo molto bene. Però bisogna fare i complimenti a Posavec, ha fatto una grande partita ma è stato sfortunato nell’episodio del gol. In tante occasioni, però, ci ha salvato. Cerchiamo di dare il massimo partita dopo partita per avvicinarci all’Empoli. Ci crediamo fino alla fine, manca ancora tanto. Siamo convinti di poterci ritagliare tante soddisfazioni. Diego Lopez ha lavorato molto sulla difesa, cercando la compattezza. Eravamo molto corti e questa era la cosa importante. Abbiamo fatto una buona gara, giocando di squadra, limitandoli e cercando di fare male in contropiede. Adesso dobbiamo cercare di fare anche punti in casa, abbiamo due partite chiave per la salvezza contro Crotone e Atalanta. Dobbiamo cambiare questo trend”.

Diego Lopez (Palermo): "Ho parlato con i ragazzi perché hanno grande potenziale ma non lo stavano sfruttando. Quando ci sono i giovani, gli errori possono capitare. Posavec lo ha commesso, però deve guardare al resto. Ha fatto una grande partita. Non abbiamo vinto, abbiamo portato a casa soltanto un punto. Ma è un punto di un’importanza fondamentale, che muove molto la classifica. Ho detto ai ragazzi che devono venire qui e giocare di squadra. La differenza è stata fatta dall’atteggiamento dei ragazzi. E io sono arrivato soltanto giovedì. Ho fatto fare loro una partitella e sono rimasto impressionato dalla personalità di Gazzi. Mi ha fatto capire tante cose di questa squadra”.