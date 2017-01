Sarri: "Voglio allenare a lungo e vincere con il Napoli"

" Il mio desiderio è quello di vincere, e vorrei vincere con il Napoli "

Maurizio Sarri, allenatore della squadra partenopea, esprime il suo proposito per il nuovo anno e per il futuro. Lo spunto arriva dalle recenti parole di Pep Guardiola che ha annunciato che a breve potrebbe ritirarsi. "Guardiola ha preso in mano il Barcellona a 37 anni, può anche meritatamente permettersi di smettere. Io no", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria di domani sera. "Il mio obiettivo è rendere la mia squadra sempre più forte e farla diventare sempre più competitiva perché il mio desiderio sarebbe vincere", ha aggiunto Sarri. "E vincere a Napoli credo che sia il top in assoluto".

Sampdoria organizzata, serve crescita di mentalità

"La Samp è una squadra organizzata, gioca un ottimo calcio, ha valori tecnici ottimi, ha un allenatore che ho sempre stimato per le sue idee, ed è chiaro quindi che sarà una partita difficile". Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, si proietta così all'anticipo di domani sera contro i blucerchiati al San Paolo. Azzurri che si presentano alla sfida con l'emergenza difesa: "Chi giocherà tra Chiriches o Tonelli? Domani vedremo chi schierare. Abbiamo lavorato parecchio in questa settimana e l?ultimo allenamento ci darà risposte", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Chiriches dà sensazioni positive, ha fatto allenamento col gruppo ieri, ma valuteremo domani. Di certo ci sarà l?occasione per Strinic a sinistra perché la merita. Vedremo come la sfrutterà". Quanto a Tonelli "viene da mesi particolari, da settembre a novembre, da qualche tempo si sta allenando con noi bene e sta crescendo molto come condizione. Se ha giocato oltre cento partite in carriera può giocare anche col Napoli".

Real Madrid? No, ho guardato Samp e Spezia

"Se io cominciassi a pensare adesso al Real Madrid sarebbe un guaio ed un danno per la squadra. Sicuramente sarà una partita emozionante ma avverà tra parecchio tempo". Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, non intende proiettarsi ancora alla sfida di Champions League contro il Real Madrid nonostante il grande entusiasmo in città: il botteghino del San Paolo ha infatti già fatto registrare il tutto esaurito. "Le vacanze le ho trascorse vedendo 6-7 gare della Sampdoria 3-4 dello Spezia", ha aggiunto il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro i blucerchiati.