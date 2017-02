Sassuolo a lezione di Inglese: il Chievo vince 3-1 al Mapei Stadium

Il Chievo vola a quota 32 punti in classifica con un rotondo successo conquistato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Grazie a un Inglese nell'insolita veste di "mattatore", autore di una tripletta dopo aver gettato alle ortiche un calcio di rigore, da lui stesso conquistato, al minuto numero 4'. Un episodio da cui è scaturito anche il cartellino rosso di Timo Letschert: il difensore olandese neroverde ha così costretto i suoi ad affrontare per intero il match in inferiorità numerica. Dopo una ventina di bel gioco e il provvisorio vantaggio di Matri, le forze per i ragazzi di Di Francesco, però, sono inesorabilmente venute a mancare.

La gioia dei giocatori clivensi. Sassuolo-Chievo 1-3, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

La prima frazione di gioco regala emozioni a raffica. Pronti, via e il Sassuolo si ritrova in inferiorità numerica: al 3' il difensore olandese Timo Letschert, stende in area il lanciatissimo Roberto Inglese e si vede sventolare il rosso dal direttore di gara Luca Pairetto. Dal dischetto va lo stesso ex Carpi che, però, finisce per essere ipnotizzato da Consigli con la palla che centra in pieno il palo.

Sassuolo-Chievo, Serie A 2016-2017: Roberto Inglese calcia sul palo il rigore assegnato al 4' (LaPresse)LaPresse

L'episodio di inizio gara finisce per disorientare proprio i clivensi, colpiti ed affondati al 24' da Mitra-Matri, lesto ad indovinare il tapin vincente dopo la respinta di Sorrentino sulla torre di Politano. In questo caso, però, cross-capolavoro di Berardi, uomo fondamentale dello scacchiere di Di Francesco. Il Sassuolo si ritrova, così, clamorosamente in vantaggio in 10 contro 11. E rischia pure il raddoppio quando, al 33' sul solito traversone di Berardi, Politano si esibisce in un potente diagonale basso, esaltando i riflessi di Sorrentino. Il Chievo attacca disordinatamente ma, al 39', Valter Birsa decide finalmente di accendere la luce: il suo cross dalla bandierina, infatti, è perfetto per l'incornata di Inglese, che si riscatta dopo il penalty fallito, inaccando alle spalle di Consigli. Nell'intervallo, Maran decide di aumentare il peso offensivo clivense inserendo l'attaccante Meggiorini, al posto del terzino Gobbi. E' la mossa giusta: il Sassuolo si sbriciola, perdendo autonomia fisica. E, così, proprio uando, invece, DI Francesco inserisce un difensore (Antei) per bomber Matri, il Chievo raddoppia: altro cross dalla destra di Birsa, colpo di testa di Meggiorini e tocco sottoporta vincente di Inglese dopo la provvisoria respinta di Consigli.

Roberto Inglese esulta dopo la sua tripletta in Sassuolo-Chievo, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

E' l'episodio che taglia le gambe ai neroverdi, i quali capitolano definitivamente al 67: cross in fotocopia di Birsa dalla destra e stacco imperioso di Inglese sottoporta, ben appostato sul palo più lontano. Il Sassuolo, dopo l'1-3, ha un paio di sussulti d'orgoglio coi subentrati Ragusa e Iemmello: il primo colpisce il palo in contropiede e impegna severamente Sorrentino con un colpo di testa ravvicinato. L'estremo difensore clivense, chiude la saracinesca anche di fronte all'ex Foggia e il risultato non cambia più.

La statistica chiave

3

Come i gol fatti e i punti presi dal Chievo. E i minuti in cui è durata la parità degli effettivi in campo. Poi, a scombinare i piani dei due allenatori (soprattutto quelli di Eusebio Di Francesco), ci ha pensato Timo Letchert...

Il tweet

Il migliore

Roberto INGLESE (Chievo): avrebbe potuto essere un pomeriggio da incubo, dopo l'errore dal dischetto, è stata invece una giornata memorabile. Si porta a casa il pallone con una tripletta da vero rapinatore d'area. Caratteristica che dovrebbe estrarre dal cilindro qualche volta in più per consacrarsi...

Il peggiore

Timo LETSCHERT (Sassuolo): mortifero, per la squadra, il suo "rosso" rimediato a inizio gara. Ingenuità colossale che ha condizionato l'intera partita.

Il tabellino

SASSUOLO-CHIEVO 1-3

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Letschert, Acerbi, Peluso; Pellegrini (72' Ragusa), Aquilani, Duncan; Berardi (78' Iemmello), Matri (56' Antei), Politano. All. Di Francesco.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi (46' Meggiorini); Izco, Radovanović, Hetemaj; Castro, Birsa (73' de Guzmán), Inglese (84' Gakpé. All. Maran.

Arbitro: Luca Pairetto di Torino.

Gol: 24' Matri (S), 39', 56' e 67' Inglese (C).

Note - Recupero: 1+3. Al 4' Inglese (C) fallisce un calcio di rigore colpendo il palo. Espulso: 3' Letschert (S). Ammoiti: Dainelli, Gobbi. Gakpé.