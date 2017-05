Sassuolo-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Biondini, Sensi, Missiroli; Berardi, Iemmello, Politano. Allenatore: Di Francesco.

Squalificati:

Indisponibili: Duncan, Pellegrini, Mazzitelli, Pegolo

Cagliari (4-2-3-1): Rafael; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis; Joao Pedro, Farias, Sau; Borriello. Allenatore: Rastelli.

Squalificati:

Indisponibili: Gabriel, Ceppitelli, Capuano, Colombo, Dessena, Melchiorri

STATISTICHE OPTA

Tra le squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, il Cagliari è, con la Roma, una delle due contro cui il Sassuolo non ha mai vinto (tre pareggi, due sconfitte).

In questi cinque precedenti, entrambi i club hanno sempre trovato la via del gol.

I due match giocati al MAPEI Stadium in Serie A tra Sassuolo e Cagliari sono entrambi terminati 1-1 (per i neroverdi a segno sempre Simone Zaza).

Il Sassuolo ha alternato un pareggio ad una vittoria nelle ultime sei giornate di campionato (successo con l’Inter nell’ultima): non arriva a sette gare senza sconfitte, in un singolo campionato di Serie A, da dicembre 2014.

Tuttavia, gli emiliani hanno vinto solo una delle ultime otto gare interne in campionato (2N, 5P).

Il Cagliari ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime sette gare giocate in Serie A; nella più recente, ha ottenuto i tre punti in casa contro l’Empoli.

I sardi hanno subito gol in tutte le 18 trasferte stagionali in campionato, per una media esatta di due gol concessi a partita.

Il Sassuolo è l’unica squadra ad avere schierato 36 formazioni titolari differenti in questo campionato di Serie A.

La prossima sarà per il Sassuolo la vittoria numero 50 in Serie A.

Pietro Iemmello ha segnato tre reti nelle ultime due presenze in Serie A (85 minuti giocati in totale nelle due partite).

Marco Sau è andato in rete in tre delle cinque gare giocate contro il Sassuolo in Serie A – contro nessuna squadra ha trovato il gol in più partite diverse nel massimo campionato.