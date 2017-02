Sassuolo, Di Francesco: "Continuiamo sull'onda dell'entusiasmo"

Sassuolo, 11 feb. (LaPresse) - "Stiamo recuperando giocatori che vengono da infortuni e sta migliorando la condizione della squadra. I risultati cominciano ad arrivare, è positivo a livello psicologico non solo per i miei ragazzi ma per tutto l'ambiente". L'allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, guarda con fiducia all'impegno di campionato con il Chievo, forte delle tre vittorie ottenute dalla sua squadra nelle ultime quattro uscite. "E' una squadra molto brava quando verticalizza - ha proseguito in conferenza stampa - Non ti fa giocare ed è pericolosissima quando riparte. L'ha dimostrato a Roma con la Lazio, ma noi non dobbiamo snaturare il nostro modo di interpretare la gara".