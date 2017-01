Sassuolo, Di Francesco: "Contro il Palermo voglio i tre punti"

Sassuolo, 14 gen. (LaPresse) - "Il risultato contro il Torino è importante sotto l'aspetto mentale". Così Eusebio Di Francesco, allenatore del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Palermo. "La prossima è una partita difficile, per loro è quasi un'ultima spiaggia. Verranno qui per cercare di fare risultato a tutti i costi, voglio dalla mia squadra grande attenzione e applicazione e ricerca della vittoria con intelligenza". Sulla formazione da mandare in campo, il tecnico neroverde non si è sbilanciato: "Devo essere bravo a fare le scelte giuste. Sicuramente uno fra Berardi e Politano giocherà dall'inizio. Ho quattro centrocampisti di ruolo, di cui uno non ha i 90' nelle gambe. Ora devo pensare a portare i tre punti che sono fondamentali, poi riportare tutti i giocatori ad una condizione ottimale e questa sarà la parte più difficile".