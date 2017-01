Sassuolo-Juventus: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Antei, Letschert, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Mazzitelli; Berardi, Matri, Politano. All.: Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Magnanelli, Missiroli, Biondini, Lirola, Cannavaro

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Pjanic; Dybala, Higuain. All.: Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Benatia, Lemina





STATISTICHE OPTA

La Juventus ha vinto cinque dei sette precedenti in Serie A contro il Sassuolo (1N, 1P), realizzando 13 reti e subendone solo quattro (mai più di uno a partita).

Ma al Mapei Stadium l’equilibrio è perfetto nei tre precedenti tra i neroverdi e i bianconeri: un successo per parte e un pareggio.

Sassuolo in ripresa: sette punti nelle ultime tre giornate, due in più di quanti totalizzati nelle precedenti 10.

I neroverdi hanno raccolto due/terzi dei loro 24 punti al Mapei Stadium: cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte in casa.

La Juventus invece ha perso tre delle ultime cinque trasferte di campionato, e lontano dallo Stadium ha sempre subito gol in questo parziale.

I bianconeri spesso indirizzano l’andamento delle proprie gare nel primo tempo: 19 gol segnati nei primi 45 minuti, 9 dei quali nel primo quarto d’ora – due record stagionali.

La Juventus ha vinto 16 delle 17 partite di questo campionato in cui è andata in vantaggio, mentre il Sassuolo è la squadra di questa Serie A che ha perso più partite da situazione di vantaggio (quattro, come il Palermo).

In tutte le ultime 13 giornate di campionato, il Sassuolo ha sempre concesso almeno 14 conclusioni all’avversario nel match; la Juve solo due volte (16 contro Fiorentina e Inter fuori casa) ne ha concesse così tante in tutto il torneo.

Alessandro Matri (quattro gol nelle ultime due partite) non ha mai segnato alla Juventus in Serie A da ex – infatti, i suoi quattro gol ai bianconeri sono antecedenti al 2011.

Due doppiette, invece, per Gonzalo Higuaín nelle ultime due sfide in A al Sassuolo: il “Pipita” ha segnato sette reti nelle ultime cinque giornate, con soli 12 tiri nello specchio.

