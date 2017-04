Sassuolo-Napoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3) : Consigli; Lirola, Acerbi, Cannavaro, Dell’Orco; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Ragusa, Defrel, Berardi. Allenatore: Di Francesco.

Indisponibili: Pegolo, Magnanelli, Biondini, Gazzola

Squalificati: Peluso, Politano

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.

Indisponibili:

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Il Sassuolo ha ottenuto i tre punti contro il Napoli in Serie A solo in un’occasione su sette sfide (2N, 4P): agosto 2015 grazie al 2-1 registrato proprio al MAPEI Stadium.

I partenopei hanno trovato la rete in tutte le partite disputate contro gli emiliani nella massima serie: 11 i gol totali, 1.6 in media a partita.

Gli azzurri hanno vinto entrambi i match stagionali giocati alle 12:30, segnando in totale otto reti – dall’altra parte i neroverdi hanno perso tre volte su tre all’ora di pranzo nella Serie A in corso.

Il Napoli ha ottenuto 32 punti in 13 giornate nel girone di ritorno, primato condiviso con la Juventus.

La vittoria in rimonta sulla Samp ha interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive in casa per il Sassuolo – i neroverdi prendono gol al Mapei Stadium da sette gare di fila.

Gli azzurri hanno al momento la miglior percentuale realizzativa del torneo, 17.4%, frutto anche dei 220 tiri nello specchio, almeno 32 più di ogni altra squadra.

Il Napoli è la squadra che nel campionato in corso completa in media più passaggi a partita (591), il Sassuolo invece la seconda a sbagliarne di più (102 in media).

Nell’era dei tre punti in Serie A (dal 1994/95), nessuna squadra aveva mai segnato 75 gol dopo 32 giornate di campionato come il Napoli in questa stagione.

Quella partenopea è l’unica formazione dei maggiori cinque campionati europei con quattro giocatori in doppia cifra di gol: Mertens, Insigne, Callejon e Hamsik.

Dall’altra parte il Sassuolo è una delle cinque squadre di questa Serie A senza nemmeno un giocatore in doppia cifra: miglior realizzatore Gregoire Defrel con nove centri.

