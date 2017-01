Sassuolo, si pensa al ritorno di Simone Zaza e per la panchina sondato Prandelli

Il Sassuolo sarà molto attivo in queste settimane di mercato. La squadra emiliana avrebbe due obiettivi ben precisi per risollevare la difficile situazione in campionato: il ritorno di Simone Zaza per l’attacco e Cesare Prandelli per la panchina.

Quello di Zaza sarebbe un ritorno graditissimo in casa Sassuolo; l’attaccante ha infatti già giocato per due stagioni con la maglia neroverde e nelle stagioni successive non è riuscito a trovare mai la continuità avuta sotto la guida di Di Francesco. Il West Ham non riscatterà il giocatore dalla Juventus, poiché Zaza non ha raggiunto le 14 presenze con gli hammers (numero di presenze minime con le quali scatterebbe per i londinesi l’obbligo di riscatto); ormai il giocatore è consapevole di dover lasciare la Premier e tornare dove è cresciuto e maturato calcisticamente potrebbe essere soluzione gradita per lui.

Per quanto riguarda la panchina il presidente Squinzi sarebbe intenzionato a sostituire Di Francesco; l’allenatore ha svolto un ottimo lavoro in queste tre stagioni e mezzo col Sassuolo, tuttavia attualmente la squadra si trova in una complicata situazione di classifica (16^ con appena 27 punti fatti) e l’eliminazione dall’Europa League ha inoltre dimostrato i limiti di questo gruppo. È stato dunque fatto un sondaggio per Cesare Prandelli. L’ex-ct della Nazionale ha da poco dato le dimissioni dal Valencia e potrebbe decidere di accettare una nuova esperienza in Serie A.

