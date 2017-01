Sassuolo-Torino: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Antei, Acerbi, Peluso; Adjapong, Sensi,Missiroli; Ricci, Defrel, Ragusa. All.: Di Francesco.

Squalificati: Pellegrini (2), Mazzitelli (1)

Indisponibili: Berardi, Letschert, Duncan, Politano, Biondini, Gazzola, Cannavaro, Magnanelli

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago, Belotti, Ljajic. All.: Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Molinaro, Acquah

STATISTICHE OPTA

Sono sei i precedenti in A tra Sassuolo e Torino: perfetta parità nel bilancio con due vittorie per parte e due pareggi.

I neroverdi sono imbattuti coi granata da quattro partite nel massimo campionato (2V, 2N), ma non sono ancora riusciti a vincere in casa in Serie A con il Torino (2N, 1P).

Il Sassuolo viene da tre sconfitte di fila in campionato e, inoltre, ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie A (2N, 7P).

Il Toro però ha perso le ultime due trasferte nella massima serie subendo ben sette reti, tante quante ne avevano incassate nelle precedenti sei sfide esterne.

Sassuolo (8) e Torino (7) sono le due squadre che hanno subito più gol su sviluppi di corner in questo campionato.

Per i granata anche il record negativo di reti incassate di testa, sette.

I neroverdi hanno perso quattro partite da situazione di vantaggio in questo campionato, più di ogni altra squadra.

Il Toro ha la seconda miglior percentuale realizzativa di questo campionato, 18.46%, seconda solo al Cagliari.

Andrea Belotti è andato a segno in tre partite consecutive in Serie A per la prima volta in carriera – 13 marcature stagionali per il “Gallo”, dietro solo ad Icardi (14).

Solo uno degli ultimi sette gol messi a segno dal Sassuolo in campionato porta la firma di un attaccante: Antonino Ragusa contro l’Empoli.

