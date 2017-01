Sbadigli di mercato, ecco i motivi delle prime due settimane senza grandi colpi

Dal 3 al 17 gennaio, sono già trascorse due settimane di calcio mercato invernale, senza che ci siano grosse operazioni da segnalare. Questa finestra di vendite ed acquisizioni, per ciò che concerne il campioanto italiano, sembra abbastanza bloccata, nessuno sente l’obbligo o la necessità di fare follie e questo si sta rispecchiando nelle operazioni concluse finora.

L'Inter investe e risale in campionato

Alla voce grandi colpi, infatti, tutte le squadre italiane sono assenti, eccezion fatta per l’Inter della nuova proprietà cinese, che ha messo denaro e speranze sul tavolo, portandosi a casa Roberto Gagliardini. Un’operazione che l’Inter, in virtù delle disponibilità economiche del Gruppo Suning, ora si può permettere e che certifica anche le prospettive e le ambizioni di questa squadra, che con Pioli è rinata. I nerazzurri infatti stanno velocemente risalendo la classifica, accorciando le distanze dalla zona Champions League, obiettivo stagionale. Inevitabile dunque un intervento sul mercato per rinforzare la rosa e allo stesso tempo per lanciare un messaggio inequivocabile al campionato.

Rincon, Caldara ed Orsolini. La Juve si ferma qui?

Diverso invece il discorso che riguarda la Juventus che, seppur in tono minore, non è rimasta ferma in questa finestra di mercato, almeno finora. Il colpo più importante, e reclamizzato, è quello di Tomas Rincon a centrocampo. Il General non è certo il centrocampista che sposta gli equilibri però alla lunga potrà rappresentare un’alternativa importante per Massimiliano Allegri. Non una prima scelta, come era invece Axel Witsel, che però ha scelto la Cina. Non da sottovalutare le operazioni Caldara ed Orsolini, già chiuse. Lo scenario da qui al 31 gennaio potrebbe anche cambiare per ciò che riguarda i bianconeri che aspettano un’occasione e così faranno fino al termine di questo mercato. Perché, se la formazione di Allegri dovesse eventualmente salutare la Coppa Italia e perdere ulteriori punti in campionato, lo scenario potrebbe anche cambiare, richiedendo un nuovo intervento sul mercato.

Lotta retrocessione congelata

In fondo alla classifica, poco si muove a livello di mercato perchè, lasciando le porte aperte ad ogni possibile ribaltamento, la situazione sembra cristallizzata. Gli otto punti che separano Empoli e Palermo sono un fiume difficile da attraversare per le ultime tre, che infatti non stanno conducendo un mercato molto ricco. Forse solo il Pescara, che si è mosso molto nei primi giorni di mercato portando a casa Bovo, Stendardo, Cerri, Gilardino e Cubas, ha provato a muovere la situazione, senza ottenere riscontri sul campo fino a questo momento. Il Crotone si scontra con i numerosi rifiuti ricevuti dai calciatori contattati, Gnoukouri l’ultimo della lista, mentre il Palermo ha cambiato il terzo direttore sportivo di questa stagione e continua a tenere sulla corda il povero Eugenio Corini. L’altra faccia della medaglia è quella relativa alle squadre di metà classifica che, a salvezza praticamente raggiunta con un girone di anticipo, non hanno la reale necessità di investire. Anzi, il Chievo sembra vicino a ripetere l’operazione della scorsa stagione, quando a gennaio decise di monetizzare cedendo Alberto Paloschi allo Swansea. Ora gli indiziati a partire sono Birsa, in direzione Cina, e Castro, richiesto dal Torino. Il Cagliari, ad esempio, dopo aver concluso lo scambio Gabriel-Storari, ha messo gli occhi su talenti giovani come Miangue, Bisoli e Faragò, che permettono un upgrade futuro senza investimenti troppo onerosi.

Deulofeu in attesa dei cinesi

Il Milan invece è sempre fermo al punto di partenza, ossia quello di un mercato povero di risorse, da sviluppare sulle idee e sui prestiti. In questa direzione va letta la trattativa per Deulofeu, ora impostata su un prestito secco fino al termine della stagione, quindi senza alcun diritto di riscatto per via del diritto di recompra a favore del Barcellona. In attesa della proprietà cinese, i rossoneri si muovono per rinforzare il reparto degli esterni senza mettere in cantiere grosse operazioni, che invece potranno tornare di moda dalla prossima finestra estiva di mercato.

Lotito è allergico al mercato di gennaio

La Lazio invece di norma, e da tradizione nella gestione Lotito, non si impegna mai in grandi trattative nella sessione di gennaio, specialmente ora che è alle prese con i difficili rinnovi di contratto di Biglia e Keita, e soprattutto in un momento in cui la squadra gira molto bene.

Kalinic potrebbe muovere le pedine

La partenza di Kalinic potrebbe però smuovere un po’ le acque del mercato degli attaccanti, perché la Fiorentina potrebbe decidere di puntare su Gabbiadini come suo eventuale sostituto. Siamo nel campo dell’eventuale, chiaramente, nell’attesa che arrivino risposte definitve dalla trattativa che Corvino sta portando avanti con il Tianjin.