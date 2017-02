Sempre più Gomez, sempre più euro-Dea: tre sberle al Palermo!

Sogno europeo sempre meno utopico per l'Atalanta, che passa anche a Palermo e tiene il passo dell'Inter a quota 45. Salvezza sempre più un miraggio per i siciliani, che restano terzultimi a 14 punti, 8 dall'Empoli, e annullano così la vittoria ottenuta nello scontro diretto contro il Crotone. Al Barbera i nerazzurri vincono 2-1 grazie alle reti di Conti e Gomez, inutile il gol di Chochev che comunque ha dato linfa vitale a un Palermo sconfitto ma mai domo.

La cronaca

Pronti via, Atalanta subito pericolosa: Jajalo non sente la sveglia, Gomez combina con Petagna, destro sul primo palo, Posavec scalda il guantone e mette in corner. Il portiere Palermo se la vede brutta poco dopo, quando Petagna, ancora lui, conclude forte ma il pallone viene spizzicato in angolo; poi, però, si deve arrendere allo stacco di testa di Conti che al 19', su assist perfetto di Spinazzola dalla sinistra, porta meritamente in vantaggio i bergamaschi. Gli ospiti raddoppiano al 26': altro errore in disimpegno di Jajalo, ne approfitta il Papu Gomez che scappa via e con un diagonale rasoterra supera Posavec sul palo più lontano. Al 41', inaspettatamente, i siciliani riaprono la contesa: cross dalla trequarti di Bruno Henrique, incornata di Chochev che mette la palla dove Berisha non può arrivare. Retroguardia atalantina un po' distratta. Nella ripresa, il Palermo prende coraggio e sfiora il pari due volte con Nestovski, mentre la Dea si schianta sulla traversa con il sinistro volante ma sfortunato di Petagna. Ci pensa allora Cristante, appena subentrato a Kurtic, a chiuderla in tuffo di testa su suggerimento al bacio, tanto per cambiare, del Papu Gomez.

Andrea Conti Palermo Atalanta 2017LaPresse

La statistica

Con 9 gol in questo campionato, Alejandro Gomez batte il suo record personale di 8 reti realizzate nella stagione 2012/2013 con la maglia del Catania.

Il migliore

Alejandro GOMEZ - Non solo il gol di opportunismo e classe, non il record personale di reti risalente all'epoca catanese, ma anche l'assist per Cristante e tanta, tantissima qualità al servizio di un sogno chiamato Europa League.

Il peggiore

Mato JAJALO - Domenica da dimenticare per il mediano croato: subito un'amnesia che per poco non favorisce Petagna, poi l'assist suicida al Papu Gomez che infatti non perdona.

Il tweet

Anche oggi il capitano dell'Atalanta non si è scordato si saziare i suoi tifosi...

Il tabellino

Palermo-Atalanta 1-3

Palermo (4-3-3): Posavec; Rispoli, Goldaniga, Gonzalez, Pezzella; Henrique (84' Balogh), Jajalo, Chochev (74' Gazzi); Embalo, Nestorovski, Trajkovski (55' Diamanti). All. Lopez

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessié (86' Grassi), Freuler, Spinazzola; Kurtic (70' Cristante), Petagna, Gomez. All. Gasperini

Arbitro: Daniele Orsato della sezione di Schio

Reti: 19' Conti (A), 26' Gomez (A), 41' Chochev (P), 74' Cristante (A)

Ammoniti: Rispoli (P), Gonzalez (P), Freuler (A), Goldaniga (P)

Espulsi: nessuno