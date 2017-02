Serie A: 9 squalificati dal giudice sportivo, un turno a Miranda e Biglia

Sono nove i giocatori squalificati dal giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea, tutti per un turno. Si tratta di Lucas Biglia (Lazio), Rodrigo de Paul (Udinese), Gianmarco Ferrari (Crotone), Edoardo Goldaniga (Palermo), Emil Halfredsson (Udinese), João Miranda (Inter), Panagiotis Tachtsidis (Cagliari), Lucas Torreira (Sampdoria) e Matias Vecino (Fiorentina).

Per quanto riguarda le ammende, arriva una multa di 5000 euro al Napoli poiché "i suoi sostenitori, al 32' minuto del primo tempo, hanno intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria", di 3000 euro al Bologna poiché " i suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre in campo, hanno esposto, per circa due minuti uno striscione, lungo circa quindici metri, recante espressioni offensive nei confronti degli arbitri e delle istituzioni del calcio e per avere intonato un coro parimenti insultante", di 2000 euro alla Sampdoria poiché "i suoi sostenitori, al 21° e 39° del secondo tempo, hanno intonato un coro insultante nei confronti del Direttore di gara e delle istituzioni del calcio". Ammenda di 1500 euro infine a Crotone, Fiorentina e Milan.