Serie A: Fiorentina, Nicola Kalinic non convocato per il recupero contro il Pescara

Fiorentina in emergenza in vista della trasferta di domani a Pescara nel recupero della 19/a giornata di Serie A. Non saranno della partita infatti gli acciaccati Tatarusanu, Kalinic così come Gonzalo Rodriguez, che "prosegue la riabilitazione della lesione di I grado del bicipite femorale e nei prossimi giorni si aggregherà al lavoro del gruppo". Questo l'elenco completo dei convocati: Badelj, Baroni, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino.