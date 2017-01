Settebello Inter: 3-0 al Pescara e 4° posto

La squadra più in forma del campionato è l'Inter di Stefano Pioli, capace di conquistare 25 punti in 10 partite. Da quando è arrivato a Milano, i nerazzurri hanno cambiato marcia e hanno iniziato una rincorsa al terzo posto che di settimana in settimana viene alimentata da vittorie, gioco e certezze. Ora a segnare sono un po' tutti: dal primo gol di un difensore si passa alle reti di chi non segnava mai (Joao Mario concede il bis dopo Palermo) e a quelle di chi gioca poco, ma si mette a disposizione della squadra riuscendo sempre a rendersi utile (Eder). Il Napoli resta sopra di due lunghezze e ospiterà il Palermo in casa, ma l'Inter sta bene e arriva nel suo momento migliore alla madre delle partite. La settimana prossima, dopo la gara di Coppa Italia contro la Lazio al Meazza, gli uomini di Pioli cercheranno di espugnare una fortezza: lo Juventus Stadium.

La statistica chiave

7 - L’Inter è l’unica squadra ad aver vinto tutte le ultime sette partite di campionato in Serie A. Non accadeva dal novembre 2012. In queste ultime sette giornate gli uomini di Pioli hanno subito solo due reti, nessuna squadra ha fatto meglio.

La dichiarazione

Eder: "Quando i risultati arrivano, quando la squadra fa bene, anche i singoli fanno bene. Anche chi gioca meno può essere determinante perché abbiamo la fiducia del mister. Il segreto è il lavoro e sette vittorie di fila in Serie A non sono facili da ottenere".

Il tabellino

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio (85’ Santon), Medel, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Brozovic; Candreva (76’ Gabigol), Joao Mario, Perisic (71’ Eder); Icardi. All. Pioli

Pescara (4-2-3-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo (54’ Crescenzi), Coda, Biraghi; Bruno, Memushaj; Benali, Verre, Kastanos (82’ Cubas); Bahebeck (75’ Cerri). All. Oddo

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della Sezione di Teramo

Gol: 23' D'Ambrosio, 43' Joao Mario, 73' Eder (I)

Note: ammoniti Nagatomo, Biraghi