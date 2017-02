"Silenzio stampa a oltranza", il Napoli di De Laurentiis è una polveriera

Clima sempre più teso in casa Napoli. Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società partenopea, ha annunciato il silenzio stampa a oltranza del club di Aurelio De Laurentiis. Non parlerà dunque nessuno alla vigilia della delicata sfida di campionato contro il Chievo Verona.

Questo è solo l’ultimo atto di un’escalation di “isteria” in seno al Napoli, divampato nel post partita contro il Real Madrid. Un 1-3 che il presidente De Laurentiis non ha proprio digerito, prendendosela prima coi giocatori (tutti tranne Insigne, l’unico a tirare fuori la “cazzimma”) e poi contestano apertamente le scelte del proprio allenatore (reo in particolare di non aver dato spazio ad alcuni giocatori, Rog in primis).

Giuntoli De Laurentiis Sarri NapoliLaPresse

Le strade di ADL e Sarri si sono separate; e non solo perché l’uno dirige gli allenamenti a Castel Volturno e l’altro è a Los Angeles per impegni cinematografici. La distanza tra i due non potrebbe essere più ampia. Nel frattempo il fronte dei giocatori – e di gran parte dell’opinione pubblica – si è schierato con Sarri. Significative le parole di un’anima dello spogliatoio come Pepe Reina: “Le parole del presidente? Non perdevamo da ottobre e quando abbiamo vinto non si è fatto sentire nessuno". Nel momento più delicato della stagione, l’ambiente partenopeo è una polveriera.