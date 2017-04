Sirene turche per Kalinic: il Galatasaray vuole l'attaccante viola

Dopo aver rifiutato la Cina nel calciomercato invernale, Nikola Kalinic potrebbe presto trovarsi protagonista anche della sessione estiva. Sull’attaccante croato, infatti, c’è il Galatasaray, fortemente intenzionato a portare il numero 9 viola in Turchia. A confermare l’interesse del club giallorosso è stato lo stesso allenatore, Igor Tudor, ex Juventus e connazionale dell’attaccante: “Kalinic qui da noi diventerebbe un re”. Tuttavia, non è stata presentata ancora nessuna offerta ufficiale alla Fiorentina. Tudor, però, ha lasciato capire che verrà fatto un tentativo. E l’ex Dnipro, dopo pochi mesi, si troverebbe in una situazione simile a quella di gennaio; deciderà (ancora una volta) di rimanere a Firenze o cederà di fronte alla proposta dei Leoni?

A cura di Francesco Cisternino (Twitter @francescocist)

