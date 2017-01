Sneijder esce allo scoperto: "Io in Cina? Se mi danno 15 milioni a stagione ci penso..."

" 15 milioni l’anno e almeno un contratto di 3 anni. In questo caso potrei considerare l’offerta di andare in Cina... "

Le operazioni con l'Estremo Oriente continuano, e anche Wesley Sneijder potrebbe presto finire in Cina. Il centrocampista olandese ha ricevuto un'offerta dal Beijing Guoan, che lo scorso anno - inoltre - aveva acquistato sempre dal Galatasaray l'attaccante Burak Yilmaz (ex obiettivo di mercato della Lazio).

La proposta del club cinese è di 10 milioni per il Galatasaray, con i turchi che accetterebbero di buon grado i soldi per l'ex nerazzurro, poiché fu pagato 7,5 milioni dall'Inter nel 2013 (ci sarebbe quindi una buona plusvalenza) ed ha un contratto in scadenza a giugno 2018 e quindi sarà difficile fare così tanti soldi nel prossimo futuro per una sua eventuale cessione.

Il classe '84 non ha però accettato, per adesso, la proposta cinese, aspettando altre offerte dall'Europa (vedi Everton e Milan). L'ex Inter direbbe sì alla squadra di Pechino solo se...: “Mi dovrebbero dare un sacco di soldi per andare in Cina. Per esempio 15 milioni l’anno e almeno un contratto di 3 anni. In questo caso potrei considerare l’offerta di andare in Cina”.