Sousa: "Contro il Milan non è una partita decisiva"

Montella "ha ragione, non sarà decisiva". Paulo Sousa, allenatore della Fiorentina, è d'accordo con il collega, domani sera alla guida del Milan avversario dei viola a San Siro. Una sfida che odora di spareggio per l'Europa. "La nostra squadra ha l'ambizione di vincere ogni partita e la pressione è naturale. Noi vogliamo guadagnare ogni punto a disposizione", ha chiarito in conferenza stampa il tecnico viola reduce dall'impresa di Moenchengladbach. "Ogni successo aiuta a recuperare più velocemente dal punto di vista mentale, anche se è statistico che i successivi risultati delle squadra che giocano il giovedì in Europa non sono ottimali". Il portoghese ha poi individuato i punti di forza dei rossoneri, "hanno grande capacità di transizione, qualità individuale dei giocatori, la grandezza della società che porta la convinzione giuste, di vincere le partite anche in nove. Dovremo fare dei cambi, alcuni devono riprendere fiato. Avremo bisogno di freschezza, sarà una partita di grande intensità".

Il tecnico viola non sembra intenzionato ad affidarsi ad Ilicic: "In questo momento ci sono altri che mi stanno dimostrando di più. Credo tanto in lui, l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria. Può dare molto di più. Quest'anno è anche una mia sconfitta, è un giocatore che può fare la differenza". A San Siro mancherà sicuramente lo squalificato Bernardeschi, che Sousa continua a spronare: "Io cerco di cogliere il massimo da ogni giocatore. Con lui è diverso, è dall'inizio che sono stato chiaro con lui. Non è una critica, ma uno stimolo, un modo per aiutarlo a continuare la sua evoluzione. Ha bisogno di continuità, quando ce l'avrà sarà ancora più determinante". Quindi una battuta sul suo futuro: "La mia permanenza legata ai risultati? La storia è molto chiara. C'è un contratto, lavoriamo insieme per vincere, il presente è quello che avvicina il futuro", ha sottolineato il tecnico lusitano.