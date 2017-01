Sousa: “Voci sulla Juventus? Mi interessa solo la Fiorentina”

Firenze, 14 gen. (LaPresse) - "Il nostro obiettivo è cercare di vincere sempre ogni partita. Domani è una gara importante, diversa sicuramente, ma io non voglio essere ricordato per una partita ma per l'allenatore che sono. Voglio dare il massimo per onorare la maglia e i tifosi". Così Paulo Sousa, allenatore della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Juventus. "L'ultima partita contro di loro sono stati due tempi diversi, abbiamo subito pressing e la loro qualità collettiva nella prima parte e poi nella seconda noi siamo stati protagonisti controllando i ritmi di gioco", ha ricordato il tecnico lusitano. Sulle voci che lo vogliono come possibile erede di Allegri proprio alla Juventus, Sousa ha detto: "Il mio futuro dipende dal mio presente e sono concentrato solo su quello".

