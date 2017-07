Spalletti a colloquio con Sabatini e Ausilio: tra il nodo Perisic e il futuro mercato dell'Inter

Che il mercato dell’Inter sia ormai legato alla questione Perisic non è più una novità. Lo scrivevamo ieri da queste pagine, lo ribadisce oggi – direttamente – anche Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Inter ha parlato alla vigilia della sfida con il Lione in International Champions Cup, toccando un paio di punti interessanti prima sul croato e poi sull’immediato futuro dell’Inter. Così su Perisic:

" E' importante per questa squadra. Poi bisogna chiedere a lui come sta vivendo questo interesse da parte del Manchester United. Allo stesso tempo però c'è un contratto firmato che deve rispettare. Se l'Inter dovesse accettare un certo tipo di richiesta, andremo a prendere un giocatore altrettanto importante e sarà per rinforzarci. "

Una conferma dunque, l’ennesima, che il mercato – quello vero – dell’Inter passerà solo da lì. Un nodo piuttosto chiaro però che lascia aperta anche alla visione dell’altro lato della medaglia, ovvero: se non dovesse partire Perisic, l’Inter resterebbe più o meno questa? Una domanda che al momento non trova risposte, e sulla quale lo stesso Spalletti vorrà probabilmente chiarimenti in prima persona. Aggiungendo infatti queste parole:

" Con i direttori Sabatini e Ausilio faremo un punto in serata, dopo l'allenamento (nel pomeriggio italiano, ndr.). "

Un mini-summit dunque per capire le stato reale delle cose, poco chiaro tutt’ora a stampa e pubblico più in generale e che ha lasciato l’Inter in questa sorta di limbo estivo dal quale non si riesce a intravedere il futuro a breve termine.

Futuro a breve termine invece che Antonio Candreva dovrebbe continuare a vivere in nerazzurro. Dall’Inghilterra in mattinata era rimbalzata la notizia di un interessamento da parte del Chelsea di Antonio Conte, con 25 milioni pronti ad essere messi sul piatto. Il diretto interessato però ha così risposto:

" Fa piacere l'interesse di un club come il Chelsea, ma io sono felice all'Inter. Ad oggi non c'è assolutamente niente, poi ci penserà la società nel caso arrivassero delle offerte. Questa maglia ha una storia importante da onorare ogni volta che la si indossa. Sono orgoglioso di vestirla, ho sposato un progetto importante e sono felice di essere qui. "

Parole a cui sono seguite anche quelle dell’agente Federico Pastorello, che dalle pagine di FCInter1908.it ha poi confermato:

" Antonio è molto sereno e pensa all’Inter, è contento dell'arrivo di Spalletti in nerazzurro. Futuro? Resta a Milano all'80%. "