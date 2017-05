Spalletti: "Amarezza dopo il derby, con il Milan è una gara fondamentale"

Dopo la sconfitta nel derby "mi sembra ci stia stata la reazione giusta. La squadra è dispiaciuta, c'è tanta amarezza e me la sento tutta addosso l'amarezza". Così Luciano Spalletti, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida con il Milan. "E' chiaro che quello che conta, l'espressione massima del nostro lavoro, viene fatta in fondo al campionato. Ci sono gare che si perdono e poi quello che avviene nella partita successiva diventa fondamentale per chiudere il discorso di come ti sei comportato, delle qualità che hai", ha proseguito.

" C'è l'esame della classifica, e questa diventa una partita fondamentale anche perché c'è in ballo una posizione importantissima. Sarà una partita difficile ma la reazione c'è stata. Il Milan ha perso un po' di smalto, allora ci mise molto in difficoltà nel palleggio. Hanno mantenuto molte qualità. In questo periodo i risultati non gli danno ragione, ma in alcuni episodi non sono stati premiati. Sono convinto che troveremo una squadra stimolatissima, con un allenatore che prepara benissimo le partite. Ai giocatori dirò che bisogna aspettarsi l'avversario dell'andata. Hanno messo innesti che esprimeranno tutto il loro valore. "

L'episodio dei manichini "non appartiene né ai tifosi di Roma né ai tifosi della Lazio né ai tifosi che amano questo sport. Fa parte di persone deviate, che hanno dei problemi". Così Luciano Spalletti, allenatore della Roma, ha commentato il macabro caso dei manichini con le maglie giallorosse impiccati vicini al Colosseo. "Tifare è sostenere, amare, gioire, criticare. Iniziative come quelle evidenziano solo odio, cattiveria, livore gratuito", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan.

"Il presidente ha fatto vedere che intenzione ha. Pallotta è andato a prendere il migliore sulla piazza e l'ha portato a casa. E' quello che volevano tutti". Luciano Spalletti, tecnico della Roma, promuove l'arrivo in giallorosso di Monchi, nuovo direttore sportivo. L'ex dirigente del Siviglia è stato presentato in settimana.

" Quello che ha detto di noi fa piacere, è una visione 'pulita', da fuori, non 'inquinato' da quello che si dice sul luogo, la guarda con assoluta professionalità e purezza, arriva qui e dice 'Mi sembra che tutto sommato la Roma stia facendo un buon lavoro in generale. E' chiaro che ci sono cose da migliorare ma ha espresso un parere molto positivo nel guardarci da fuori. Dall'estero hanno la visione che ha raccontato lui. Ho potuto confrontarmi con il numero uno dei direttori, mi ha già dato cose che tengo strette. "

Poi, una cosiderazione sull'annuncio dell'ultima stagione di Francesco Totti.

" E insopportabile ancora sentire gente che dice che va tolta la maglia. Sono valutazioni che non stanno né in cielo né in. La maglia rimane viva e non muore, toglierla è mortificazione, non esaltazione. Prima di Totti ce l'aveva Giannini, poi ce l'aveva Totti. E' un modo di ragionare vecchio. Si vuole ricordare Totti bene? Si scrive piccolino Totti e numero 10 in tutte le maglie. E quello che ambisce a giocare con la maglia di Totti? Vogliamo togliere questa soddisfazione ai bambini? Il 10 con il quale Totti ha fatto queste giocate deve continuare a vivere. Lo dico per me, è un mio pensiero e può succedere di tutto. Se non la vedo più andrò al cimitero per rivederla. Il suo silenzio? Probabilmente, essendo nel momento più importante della sua carriera ed essendo così attaccato alla Roma, vuole aspettare la fine del campionato e preferisce fare silenzio. Io ho sempre detto che gestisco quella che è la gestione del calciatore, ma per fare le sorti della Roma ci sono le sorti di 20 giocatori. La gestione del campione, della storia di Totti la deve gestire il presidente e mi sembra che il presidente pensi di averla già fatto. "