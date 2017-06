Spalletti: "Bisogna riconciliare i risultati attuali con la storia dell'Inter"

" Sono molto entusiasta di questo incarico e di entrare a far parte di questa grandissima famiglia che è l'Inter. Avere il supporto e il sentimento di milioni di tifosi potrebbe essere inteso come un peso, e invece dobbiamo interpretarlo come una spinta, una nuova energia da portare sul campo "

Queste le prime parole di Luciano Spalletti a Inter Channel dopo aver firmato il contratto da nuovo allenatore del club nerazzurro. "C'è tanto da lavorare, perché nel calcio in generale bisogna lavorare in maniera seria e professionale, anche per il momento che sta attraversando la nostra squadra. Bisogna migliorare - prosegue Spalletti come riporta il sito Fcinternews -. L'appartenenza diventerà una cosa fondamentale, oltre che costituire una buona squadra: abbiamo visto che nel nostro campionato ci sono squadre attrezzate, si è visto anche nelle coppe".

Spalletti parla anche del viaggio a Nanchino e l'incontro con la proprietà Suning:

" Mi sono reso conto dell’entusiasmo della proprietà che vuole subito forza al progetto. Abbiamo iniziato a lavorare, proprio oggi incontrerò i direttori, poi cominceremo a tentare di costruire la squadra per la prossima stagione. La presentazione? Renderemo tutti i nostri sportivi partecipi e consci di quello che sarà il nostro modo di lavorare e di quelle che sono le nostre intenzioni, vogliamo fare tutto in modo diretto, visibile e trasparente. Vogliamo lavorare in maniera corretta. Un saluto dal profondo del cuore a tutti i nostri tifosi "

"Perisic? Non dobbiamo convincere nessuno a restare"

"Non c'è solo la Juventus davanti a noi e che dobbiamo rispettare, ma che non dobbiamo temere come avversario. Ci sono altre squadre che ci stanno davanti. Io vorrei vedere calciatori che possano rendere bella e intensa la luce di quest'Inter. Ma chi non credere di essere all'altezza meglio lo chiarisca subito". Così Luciano Spalletti, nuovo allenatore dell'Inter, intercettato dai microfoni di Premium Sport, all'uscita dalla Pinetina. Parlando di mercato, il tecnico toscano ha parlato di Ivan Perisic. "Non non dobbiamo convincere nessuno a restare o a venire, sono gli altri che devono convincere noi. Essere all'Inter vuole dire essere entusiasti, se uno non lo è, vada dove si sente più coinvolto", ha detto.