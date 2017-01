Spalletti: "Defrel? Mi fido dei miei. Grenier speriamo si rilanci come ha fatto Fazio"

"Per noi è un momento particolare, non possiamo lasciare punti per strada. Dobbiamo tentare di vincere anche questa volta però abbiamo un avversario tosto davanti, soprattutto a causa di Giampaolo".

Nonostante i precedenti favorevoli in questa stagione, il tecnico della Roma Luciano Spalletti non si fida della Sampdoria e alla vigilia della trasferta di Marassi chiede alla sua squadra di tenere la tensione alta.

"E' un'insidia, siamo riusciti a vincere due partite in campionato in coppa ma con grande difficoltà - ha proseguito l'allenatore giallorosso parlando nella conferenza stampa della vigilia - Abbiamo sfruttato il fattore Roma, con la nostra qualità. Si deve lavorare bene se si vuole un futuro importante".

A tre giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, Spalletti fa anche il punto sui possibili innesti: chiudendo la porta al possibile arrivo di Gregoire Defrel e confermando l’interesse nei confronti di Franck Kessie: “In attacco do fiducia ai miei, prima serviva un attaccante, adesso stanno per tornare Salah e Florenzi che dalla prossima settimana comincerà ad allenarsi con la Primavera. Nella Roma non c'è niente da riparare e il futuro dipende da questi calciatori. Più fiducia gli diamo e più ci restituiscono, sono loro che ci fanno essere al tavolo dei più forti. Kessie? Mi piace molto. Perché l’acquisto di Grenier? È stato seguito per sostituire Pirlo nel Milan, ha avuto dei problemi negli ultimi due anni, ma la Roma in questo può aiutarlo. Dobbiamo vederlo in pratica, si può fare il paragone con Fazio, che non ha giocato gli ultimi due anni e poi, entrando in punta di piedi, si è meritato tutto quello che sta ottenendo. Abbiamo grande fiducia in lui e in poche sedute di allenamento ritroverà entusiasmo e qualità”.