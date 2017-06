Spalletti detta la linea editoriale dell'Inter: appartenenza è la parola chiave per il successo

" Bisogna riconciliare i risultati attuali con quella che è la storia della nostra società "

Luciano Spalletti si è calato immediatamente nella parte, a giudicare dall’uso intensivo di quella prima persona plurale nelle sue prime dichiarazioni da nuovo allenatore dell’Inter. Presto per parlare di obiettivi concreti, presto per stilare la lista dei desideri in chiave calciomercato, ma la linea editoriale il tecnico di Certaldo l’ha tracciata eccome. Come riportare in alto l’Inter conseguendo quei risultati allineati alla storia prestigiosa della Beneamata? È presto detto, secondo lo Spalletti-pensiero.

" L'appartenenza diventerà una cosa fondamentale, oltre che costituire una buona squadra "

Ecco il concetto chiave per arrivare al successo, il senso di appartenenza. Un elemento portante che troppo spesso è mancato in casa Inter. Spalletti da osservatore esterno l’avrà notato e non appena sbarcato nel mondo Inter non ha mancato di sottolineare come quel concetto sia pregnante, quasi vestendo i panni dello psicologo. Il discorso sui giocatori è una diretta conseguenza.

" Io vorrei vedere calciatori che possano rendere bella e intensa la luce di quest'Inter. Ma chi non credere di essere all'altezza meglio lo chiarisca subito. Noi non dobbiamo convincere nessuno a restare o a venire, sono gli altri che devono convincere noi. Essere all'Inter vuole dire essere entusiasti, se uno non lo è, vada dove si sente più coinvolto. "

Ogni implicito riferimento a Ivan Perisic sarà puramente casuale? Non ci metteremmo la mano sul fuoco. Spalletti ha parlato di una luce abbacinante, quella emanata dal Football Club Internazionale Milano: chi non ne subisce il fascino è meglio che faccia le valigie dunque. L’ex tecnico della Roma vuole giocatori di personalità che sappiamo farsi portavoce e al contempo personificazione del dna vincente dell’Inter: niente primedonne o calciatori volubili, dunque, tantomeno mercenari del pallone. Il ragionamento non fa una piega, ora la palla passa alla task force di mercato nerazzurra; la linea editoriale è stata (già) dettata. Del resto Spalletti è uomo forte, toscano verace: attecchirà il suo calcio sulla sponda nerazzurra di Milano? La media di 2.33 punti raccolti nel suo anno e mezzo alla Roma lascia ben sperare i tifosi nerazzurri.