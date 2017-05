Spalletti: “Domenica non meritavo quei fischi, creata una guerra inesistente fra me e Totti"

Del suo futuro non c’è traccia. Non è l’occasione giusta: Luciano Spalletti nella sua conferenza stampa a poche ore dall’addio ufficiale alla Roma spiega i motivi della sua decisione. Una scelta che arriva 48 ore dopo aver portato la squadra al secondo posto e aver conquistato 133 punti in un anno e mezzo. Se ne va dopo aver lavorato in maniera profonda e seria ed appurato che una parte del pubblico non lo ama, lo ha capito domenica dietro quei fischi che ha percepito e sentito e che non si meritava…

" Ho lavorato in maniera seria, cercando di fare il meglio per la Roma. Si poteva far meglio a livello di collettivo, secondo me non abbiamo remato tutti dalla stessa parte. Le potenzialità si sono viste domenica, sembrava una festa ma era un addio. Io i fischi di domenica li ho percepiti e sentiti, io quei fischi non me li merito per come ho lavorato. E’ stata creata una guerra fra me e Totti che non esiste. Io spero che ora che non c’è Totti e non ci sono io si costruisca qualcosa di diverso, si resti uniti perché il vuoto che lascia Totti è incolmabile. Io posso essere un maledetto o uno schifoso ma faccio le cose per bene, io è 20 anni che faccio sto lavoro e vado per la mia strada. Io sono sempre andato dritto per la mia strada e faccio quello che reputo sia il meglio per la Roma. La Roma ha potenzialità importanti, volevo compattare tutti verso un unico obiettivo. Non ci sono riuscito. "

Totti appiattisce gli altri

Spalletti è amareggiato e accusa chi per crea dispute inesistenti come quella con Totti, esaltato fino all’estremo e che a detta del tecnico di Certaldo ha finito per appiattire la Roma stessa…

" "Penso che Francesco sia un grandissimo calciatore, che lascia un vuoto difficilmente colmabile, se non facciamo gruppo e non ci compattiamo, e io spero che gli venga dato, come sembra che pensi anche il direttore, un ruolo importante per la storia che ha avuto e che ha, c’è ancora di più bisogno di fare gruppo e di stare uniti e vicini. L’esaltazione di un singolo elemento solo, portata ai massimi livelli, disturba l’elemento stesso nel calcio. Lui non l’ha subito perché è l’assoluto, è stato forte anche dentro questa esaltazione assoluta, si è preso lo stesso responsabilità, ma tutto ciò appiattisce gli altri. Quando io difendo gli altri per voi è andare contro di lui e non è così. Se non sono riuscito a fare questo vuol dire che ho fallito nella cosa più importante. La Roma ha potenzialità di strutture, ambientali, di forza di città e la prima cosa che volevo fare io è riuscire a compattarli per lo stesso obiettivo, non ci sono riuscito e mi dispiace. Francesco è stato fra quelli che ho ringraziato di più, avendolo penalizzato per averlo fatto giocare meno. Ma se lui ha giocato poco, e vorrei che non me ne volesse, e questa Roma ha fatto il record di punti della Roma ci sarà la possibilità anche di avere un altro modo di fare per arrivare alla vittoria, ma questo senza togliere niente a quello che è stato lui, che è stato un fenomeno, che ci ha fatto vedere giocate impossibili, delle anticipazioni e dalle giocate e dall’estro del campione si tira fuori il concetto di una squadra e che io non sapevo. Ci ho preso dentro le sue qualità per mostrare una strada ai compagni di squadra, poi è chiaro, c’è sempre la volontà di ognuno e il voler sintetizzare quello che ci pare. C’è un modo di dire a Roma: gli allenatori non li mandiamo via quando sono a Roma, vanno via da soli. "

Spero al mio posto arrivi o Montella o Di Francesco

A chi gli chiede se nel suo futuro professionale c’è o ci sarà l’Inter, Spalletti preferisce rispondere con un auspicio: che sia Montella o Eusebio Di Francesco il prossimo allenatore della Roma.

" Io sono una persona libera, prendo contatti con chi voglio da qui in avanti. Io da qui in avanti comincio a parlare con quelli che vorranno fare uso della mia persona come metodo, come allenatore, come faccia. E’ una cosa normale e naturale. Vado fuori e telefono per parlare di calcio, organizzo il prossimo futuro in base a quello che mi propongo se mi piace, se non mi piace non mi organizzo. Allenatore della Roma? Spero che sia uno tra Montella e Di Francesco il prossimo allenatore. Perché conoscono la Roma, hanno qualità umane che ci vogliono oltre a quelle di allenatore, a tutti e due il ricordo della Roma non è stato cancellato, nonostante gli sviluppi professionali. "

Prima di salutare ed aver ringraziato James Pallotta (“per il suo modo di fare sport e di essere presidente, ha fatto vedere che vuole investire e vuole fare cose importanti”) Spalletti si concede un epitaffio che sa di mai dire mai.

" C’è una citazione di un cantautore romano importante: Non escludo il ritorno. Mi garba questa cosa qui…. "