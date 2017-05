Spalletti: "Gap con la Juve? Colpa dell'allenatore della Roma per qualche ko di troppo"

Dalla scorsa Juve-Roma le due squadre hanno collezionato entrambe 43 punti? Significa che le squadre hanno lavorato in maniera seria, cercando di dare il massimo. Probabilmente c'è da tenere di conto il fatto che all'inizio erano davanti". Così Luciano Spalletti, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro i bianconeri. "Penso che se la Juve avesse avuto una squadra che la insidiasse maggiormente, sarebbe andata più forte", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Ci sono momenti in cui ha potuto gestire la la differenza di punti e qualche partita senza metterci obbligatoriamente tutta la forza che aveva", ha proseguito. "A volte i giocatori abbassano il livello di guardia, ci sono partite in cui c'è difficoltà a motivare e altre in le motivazioni arrivano da sole. Sarà successo anche a loro, che sono bravissimi a creare il clima partita, che assomiglia al loro carattere, si vede lo spirito di squadra, di altissimo livello, che mettono dentro le partite".

" Noi siamo partiti dietro, loro hanno disinnescato ogni tentativo di avvicinamento", ha aggiunto Spalletti. "Il gap con i bianconeri? Quest'anno la Juve si è trovata sempre dove e come aveva programmato di essere, senza mai intoppi. Per il momento la distanza c'è, ma la Roma ha lavorato nella maniera giusta, ha fatto il suo lavoro di squadra con tutte le sue forze. Non c'è riuscita, probabilmente per colpa dell'allenatore ha perso qualche partita di troppo "

Ha sottolineato il tecnico toscano. "La squadra resta forte e doveva perdere qualche gara in meno. C'è da dare seguito a un modo di lavorare serio ed importante, di scelte a volte difficili e dolorose, per avere la possibilità di andare avanti e migliorare sempre. Ma non permetterà di arrivare a quel livello. Anche se abbiamo giocato grandi partite, la Juve fa vedere che è avanti".

Elogio di Conte

"E' stato bravo, gli faccio i complimenti, gli vanno dati i meriti di aver vinto un campionato che è un premio per la categoria. Incoronazione è l'aggettivo giusto". Così Luciano Spalletti, allenatore della Roma, ha commentato il trionfo in Premier League di Antonio Conte alla guida del Chelsea. "Si parla della bravura della scuola italiana, ma è stato bravo e forte lui", ha spiegato il tecnico giallorosso in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus. "Ha ribaltato la situazione, ha fatto funzionare la squadra al massimo, ha cambiato modulo, dettato il suo calcio, come ha spesso fatto, perchè è uno che parla di calcio nello spogliatoio".