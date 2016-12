Spalletti: “Il ko con la Juventus dà ancora fastidio, il contratto? Parlo con i risultati”

" Il gruppo ha reagito benissimo, sono sconfitte che fanno male "

Così Luciano Spalletti, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chievo. Non si può gettare via tutto quello che abbiamo fatto per questa sconfitta, che da fastidio. Abbiamo perso altri tre punti dalla Juve - ha aggiunto - ma i ragazzi devono restare convinti di quello che hanno fatto e possono fare. Perchè è giusto così. Stanno lavorando in maniera corretta. Il gruppo ha ancora grande voglia ed entusiasmo che si vuole trasferire domani contro il Chievo".

Parlando della gara contro il Chievo, Spalletti ha dichiarato: "Maran ha fatto un buon lavoro, è una persona di sostanza e un allenatore da campo di quelli veri. Sono una squadra forte, con buoni attaccanti e dobbiamo stare attenti alle verticalizzazioni improvvise ed essere bravi a seguire le azioni in velocità". Nel fare un bilancio del 2016, Spalletti ha detto: "Siamo nella media di grandi club europei, la squadra sta lavorando bene. Domani dobbiamo vincere assolutamente contro il Chievo, è fondamentale per noi. Ma io sono orgoglioso del comportamento dei ragazzi e a loro vanno fatti solo i complimenti".

Video - La lezione di tattica di Luciano Spalletti 01:59

Paredes out, De Rossi e Nainggolan da valutare

"Paredes corre da 2-3 giorni ma la caviglia dà ancora fastidio, è difficile che sia a disposizione. Manolas ha un infortunio muscolare alla coscia destra. Totti, Nainggolan e De Rossi tutti da valutare nell'allenamento di oggi. Florenzi lunedì ha iniziato a correre, nei tempi previsti. Nelle prossime settimane aumenterà i carichi di lavoro e si valuteranno le risposte. Mario Rui ancora non è pronto per giocare, ma sta lavorando bene. Gerson è stato preso di mira, ma ha solo 1/15 di responsabilità della sconfitta di Torino. Lui può giocare nel suo ruolo di centrocampista offensivo o trequartista, ma anche su una fascia. A Torino non ha concesso un cross ad Alex Sandro e senza l'ammonizione l'avrei forse tenuto ancora in campo".

Il contratto? Sono abituato a parlare con i risultati

"Il contratto? Io sono abituato a dover portare a casa un risultato. Nel calcio si usa così, la ricerca deve essere vincere. Poi a fine stagione si fanno gli inventari e si guarda se la squadra segue, è attenta, se è nelle condizioni di dare il giusto risultato per quello che è la forza di come è composta oppure no. Siamo nella media dei grandi club europei. E’ segno che la squadra sta lavorando bene. Se dicessi di fare 5 anni di contratto senza aver vinto nulla mi sembrerebbe scorretto".