Spalletti in viaggio verso la Cina per dire si all'Inter: "Contento, è bastata una stretta di mano"

"Sono contento di essere l'allenatore dell'Inter". Eccole, le prima parole di Luciano Spalletti da futuro nuovo tecnico nerazzurro, rilasciate all'aeroporto di Malpensa prima della partenza per Nanchino, dove incontrerà la nuova proprietà cinese del club milanese. “Dovremo fare una conferenza stampa, poi se si lavora tutti in maniera corretta facciamo le cose regolari”, ha spiegato il tecnico toscano, reduce dalla fine dell'esperienza con la Roma, intercettato dai cronisti. "Quando arriverà la firma? E' tutto a posto, ci siamo dati la mano, siamo ancora di quelli all'antica, che fanno le cose con una stretta di mano", ha aggiunto Spalletti. "Se sono contento di lavorare con Sabatini? E' una bella persona ed è anche capace nella sua professione, per cui diventa facile quando si ha a che fare con persone che hanno rispetto, qualità, che hanno contatto con quello che ci circonda".

Walter Sabatini, Inter, Serie A 2016-2017LaPresse

Tutto fatto quindi, mancano solo la firma e l’annuncio ufficiale, che potrebbero arrivare a breve o comunque nel corso di questa settimana. Nel frattempo si è scoperto che sulla panchina dell’Inter, insieme a Spalletti, siederà anche Giovanni Martusciello, in uscita dall’Empoli, considerato molto bravo nella fase difensiva. Con Spalletti, in viaggio verso la Cina, c’è anche Piero Ausilio, ds nerazzurro che apre le porte al tecnico toscano. I fatti parlano chiaro, abbiamo pensato solo ed esclusivamente a Spalletti e nel momento in cui c’è stata la possibilità l’abbiamo resa fattibile”, ha proseguito il dirigente interista. “Manca solo l’ufficialità, si va a Nanchino dalla proprietà a presentarlo e fare in modo che l’Inter riparta subito, per presentarsi alla grande a luglio”. Ausilio ha invece glissato sulla possibile partenza di Perisic: “Non abbiamo ancora parlato”.