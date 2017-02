Spalletti: "Io alla Juventus? Non so cosa rispondere"

Alla vigilia dell'impegno di campionato con il Torino il tecnico della Roma Luciano Spalletti ha rivolto un pensiero speciale ad Alessandro Florenzi, costretto nuovamente a fermarsi per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "Domani se ce lo permettono scendiamo in campo con Flo-Szczesny, Flo-Fazio, Flo-Peres, Flo-Spalletti. Siamo tutti un po' Florenzi - ha evidenziato il tecnico giallorosso - Alessandro ci ha consegnato un pezzo di sé stesso".

"Noi abbiamo a che fare con un gruppo forte. Quello a cui puntavo all'inizio ora è in parte la nostra forza: questo è un gruppo di giocatori che può arrivare in fondo in tutte le competizioni". Così Spalletti alla vigilia dell'impegno di campionato con il Torino. "Non si potrà dire che in una data partita non eravamo al massimo perché mancavano alcuni calciatori, perché a noi non manca niente. Dobbiamo fare bene in qualsiasi partita - ha aggiunto - Turnover? È chiaro che qualche piccolo cambio, non in base al valore degli uomini, ma in base al minutaggio e all’utilizzo degli uomini, lo farò. Quelli che hanno giocato più spesso hanno più possibilità di gestire la fatica anche in base al risultato dell'andata in Spagna che qualcosa modifica".

Domanda finale su un possibile interessa della Juve per il dopo Allegri: “Non capisco la domanda, non so che dire".