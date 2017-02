Spalletti irrompe in diretta: “A Roma va fatto lo stadio. Famo ‘sto stadio”

" A Roma va fatto lo stadio. Famo ‘sto stadio. E non solo a Roma. Lo stadio, gli stadi vanno fatti per tutte le squadre in tutta Italia. È l’argomento di oggi. "

Giovedì scorso, 2 febbraio, l’amministrazione Raggi ha bocciato il progetto per la costruzione del nuovo stadio della Roma nella zona di Tor di Valle, corredando il “no” con una lunga serie di aspetti critici, a partire dalla sicurezza stradale, fino ad arrivare all’idraulica, alla viabilità, alla carenza di parcheggi e di trasporto pubblico. La Roma potrà comunque proseguire se apporterà al progetto stesso una serie di correttivi che dovranno poi essere giudicati idonei, ma, nel frattempo, Luciano Spalletti ha alzato la voce con un intervento spontaneo e improvvisato in diretta a Sky Sport: il tecnico giallorosso ha lanciato un appello per la città di Roma e tutte le altre piazze con una squadra importante in Serie A.